Prievidza plánuje zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu Makovického ulice

Prievidza 25. decembra (TASR) - Samospráva Prievidze plánuje zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu Makovického ulice na sídlisku Kopanice. Obstarala už i projektovú dokumentáciu, samotné práce chce zrealizovať v rokoch 2024 alebo 2025. Informovala o tom referentka kancelárie primátorky mesta Michaela Beňadiková.



Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia s realizačným projektom rieši rekonštrukciu prístupovej cesty, priľahlých chodníkov, vnútroblokových chodníkov a vstupov k bytovému domu, ako i rekonštrukciu chodníka a vstupov pred bytovým domom na ulici Nad terasami.



"K spracovaniu projektu pristúpilo mesto na základe žiadosti bytového spoločenstva, ktoré ho požiadalo o rekonštrukciu cesty, avšak chce už túto lokalitu poňať naozaj koncepčne a systémovo," načrtol prvý zástupca primátorky Michal Dobiaš.



Preto súčasťou rekonštrukcie okrem cesty podľa neho budú aj chodníky a plochy na parkovanie vozidiel, zároveň si samospráva vytvorí do budúcna priestor na rozšírenie nových parkovacích miest v tejto lokalite.



Zhotoviteľom projektu je spoločnosť značenie so sídlom v Prievidzi. Zmluvná cena za vypracovanie projektovej dokumentácie je vo výške 7800 eur.



"Tento rok sme obstarali iba projektovú dokumentáciu na tieto práce, v roku 2023 plánujeme vybaviť územné a stavebné povolenie a v závislosti od týchto povolení a od finančných zdrojov, ktoré budeme mať k dispozícii, plánujeme so samotnými prácami začať v roku 2024 až 2025," dodal Dobiaš.