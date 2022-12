Prievidza plánuje zrekonštruovať viacero komunikácií

Prievidza 14. decembra (TASR) - Samospráva Prievidze plánuje v prvom polroku budúceho roka zabezpečiť rekonštrukciu viacerých komunikácií a chodníkov na území mesta. Do prác investuje viac ako 214.000 eur. Informovala o tom referentka kancelárie primátorky mesta Michaela Beňadiková.



"V nasledujúcom kalendárnom roku mesto zabezpečí rekonštrukciu komunikácií na uliciach M. Mišíka, J. L. Bellu a D. Kubíka. Rekonštrukciu miestnej komunikácie plánuje aj na Mojmírovej ulici a prestavby sa dočká i časť ulice Pod hrádkom, a to na úseku pri rodinných domoch 52 až 56," konkretizovala Beňadiková.



Dodávateľom prác bude na základe výsledku verejného obstarávania spoločnosť Strabag, mesto jej v zmysle zmluvy zaplatí 214.643 eur. Práce by mala firma ukončiť do 30. mája 2023.