Prievidza počas jarmoku presmeruje trasy MHD, pridá aj nočné spoje
Jarmok si vyžiada i viaceré obmedzenia dopravy. Od štvrtka od 18.00 h do nedele do 24.00 h linky MHD mesto presmeruje z dôvodu uzávery komunikácií v okolí sídliska Píly.
Autor TASR
Prievidza 4. septembra (TASR) - Mesto Prievidza počas Baníckeho jarmoku, ktorý sa bude konať od piatka (5. 9.) do nedele (7. 9.), dočasne zmení trasy liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD). Zároveň posilní dopravu tak, aby sa návštevníci podujatia mohli pohodlne a bezpečne dostať domov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Banícky jarmok je najväčšie regionálne podujatie, ktoré už tradične uzatvára letnú sezónu. S jeho konaním sú, rovnako ako po minulé roky, spojené aj viaceré dopravné obmedzenia,“ pripomenula Beňadiková.
Samospráva zároveň prosí verejnosť, najmä chodcov, aby prispeli k plynulosti dopravy. „Pri prechádzaní cez komunikácie využívajte výhradne priechody pre chodcov, buďte trpezliví, ohľaduplní a rešpektujte pokyny organizátorov a polície,“ vyzvala Dagmar Šandríková z referátu dopravy mestského úradu.
Jarmok si vyžiada i viaceré obmedzenia dopravy. Od štvrtka od 18.00 h do nedele do 24.00 h linky MHD mesto presmeruje z dôvodu uzávery komunikácií v okolí sídliska Píly.
Linka číslo 40 bude presmerovaná cez Gorazdovo nábrežie, kde cestujúci budú môcť využiť autobusovú zastávku za kinom Baník. Autobusové zastávky Svätoplukova, Magura, S. Chalupku, M. R. Štefánika a kino Baník budú dočasne zrušené. Linky číslo 3, 50, 51 a 90 nebudú zachádzať na sídlisko Píly, ale budú vedené po Bojnickej ceste, kde cestujúci využijú na nástup a výstup autobusovú zastávku Bojnická cesta, dočasne zrušené budú aj autobusové zastávky J. Kráľa a Duklianska. Linka číslo 10 bude premávať iba po autobusovú zastávku Zimný štadión a späť.
„Mimoriadne spoje budú premávať v piatok a v sobotu (6. 9.) od 18.00 h až do 1.00 h v polhodinových respektíve 20-minútových intervaloch a umožnia obyvateľom pohodlný návrat domov vďaka trase vedenej od Zimného štadióna cez Zapotôčky, Necpaly, Kopanice i Staré mesto a budú zdarma. Cestujúci môžu nastupovať všetkými dvermi,“ spresnila Šandríková.
Prievidzská radnica podľa nej nezabudla ani na obyvateľov Bojníc, MHD posilní o dva mimoriadne spoje o 23.15 h a o 00.45 h vypravené od zastávky Zimný štadión.
