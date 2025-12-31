< sekcia Regióny
Prievidza podporí zo svojho rozpočtu štyri občianske projekty
Prievidza 31. decembra (TASR) - Mesto Prievidza podporí zo svojich zdrojov v rámci projektu Participatívneho rozpočtu 2025/2026 štyri občianske projekty. Ide o Záhradu povzbudenia, Operáciu plutva, Miesto pre rodinné tvorenie a Šťastné labky v našom meste. O poskytnutí financií rozhodli obyvatelia v hlasovaní. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Obyvatelia mohli o výsledkoch participatívneho rozpočtu rozhodnúť viacerými formami. „Výsledné poradie projektov bolo určené na základe finálneho skóre, ktoré zohľadňuje kombináciu všetkých hodnotiacich mechanizmov. Rozhodovanie o projektoch sa uskutočnilo kombináciou troch hodnotení s rôznou váhou - elektronického hlasovania, fyzického hlasovania prostredníctvom anketových lístkov a verejného zvažovania,“ ozrejmila hovorkyňa mesta s tým, že cieľom verejného zvažovania bolo spoločne, otvorene a férovo zhodnotiť projekty a tým uzavrieť proces participatívneho rozpočtu pre ročník 2025/2026.
Financie z mestského rozpočtu dostane projekt Záhrady povzbudenia, ktorý je zameraný na vytvorenie upokojujúceho a podporného priestoru v areáli mobilného hospicu. „Projekt získal najvyššie skóre, obyvateľov oslovil najmä svojím sociálnym a komunitným rozmerom, ako aj dôrazom na emocionálnu podporu a ľudskosť,“ priblížila Beňadiková.
Na druhom mieste podľa nej skončil zámer Operácia plutva, ktorý je zameraný na obnovu jazierka v mestskom parku, spája environmentálny prínos s komunitným rozmerom a prispeje k zlepšeniu kvality verejného priestoru.
„Tretie miesto patrí projektu Miesto pre rodinné tvorenie, ktorý vytvára priestor na spoločné tvorivé aktivity rodín a prepájanie generácií. Silnú podporu získal najmä vďaka dôrazu na komunitné stretávanie a neformálne vzdelávanie,“ doplnila Beňadiková.
Vzdelávací projekt Šťastné labky v našom meste, ktorý je zameraný na zodpovedné spolunažívanie ľudí a psov v meste, sa podľa nej umiestnil na štvrtom mieste a jeho cieľom je prevencia konfliktov, osveta a budovanie tolerantnej komunity.
Primátorka Katarína Macháčková je podľa svojich slov rada, že participatívny rozpočet dlhodobo potvrdzuje záujem obyvateľov zapájať sa do rozhodovania o tom, ako sa mesto rozvíja. „Každý predložený projekt je dôkazom aktívneho občianstva a záujmu o spoločný priestor,“ zhodnotila.
