Prievidza pokračuje v bezplatnom poradenstve pre seniorov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Poradenstvo pre seniorov z Prievidze samospráva poskytuje vždy v pondelok a stredu od 13.00 h do 15.00 h v priestoroch Sociálno-integračného centra na Ulici J. Hollého.

Autor TASR
Prievidza 9. marca (TASR) - Mesto Prievidza naďalej poskytuje seniorom bezplatné individuálne poradenstvo. Službu realizuje v spolupráci s predsedníčkou Okresnej rady Slovenského zväzu zdravotne postihnutých (SZZP) Ľudmilou Velikovovou. Je súčasťou siete pomoci, ktorú samospráva dlhodobo buduje pre starších obyvateľov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.

Seniori z Prievidze sa môžu obrátiť na poradenstvo napríklad v sociálnych otázkach, kompenzačných a finančných príspevkoch z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Pomoc im poskytujeme aj pri vyplňovaní rôznych žiadostí či pri podávaní odvolaní,“ priblížila Beňadiková.

Cieľom služby je podľa nej pomôcť seniorom zorientovať sa v možnostiach podpory a uľahčiť im vybavovanie potrebných záležitostí.

Velikovová je podpredsedníčkou Ústrednej rady SZZP a znevýhodneným ľuďom pomáha viac ako tri desaťročia. Vďaka dlhoročnej praxi a odborným skúsenostiam dokáže seniorom poskytnúť kvalifikované poradenstvo a individuálny prístup,“ doplnila hovorkyňa mesta.

.

