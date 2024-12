Prievidza pokračuje v distribúcii nádob na kuchynský odpad

Prievidza 29. decembra (TASR) - Mesto Prievidza pokračuje v distribúcii malých hnedých nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO). Obyvatelia si ich môžu prevziať do konca januára budúceho roka na mestskom úrade (MsÚ). Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



"Obyvatelia si môžu bezplatne vyzdvihnúť jednu nádobu na kuchynský odpad pre svoju domácnosť počas úradných hodín MsÚ. Výdajné miesto sa nachádza v budove A na prízemí," konkretizovala Beňadiková.



Pripomenula, že počas uplynulých troch rokov mesto distribuovalo svojim obyvateľom vrecká na kuchynský odpad, pričom z inflačnej pomoci mohlo teraz zabezpečiť praktickejšie nádoby - prevetrávané košíky s objemom sedem litrov. "Tieto nádoby nahradia vrecká, ktoré už do domácností nebudú distribuované. Nádobu je možné používať bez vrecka ako ekologickejší variant, ktorý uľahčí následné spracovanie odpadu," priblížila.



Spolu s nádobou budú mať obyvatelia k dispozícii aj informačný leták o správnom separovaní odpadov. "Distribúciu na mestskom úrade zabezpečí mesto zatiaľ do konca januára 2025, o prípadnom predĺžení možnosti vyzdvihnutia nádoby bude informovať," dodala Beňadiková.