Prievidza pokračuje v príprave rekonštrukcie výťahov v podchode
Autor TASR
Prievidza 30. septembra (TASR) - Mesto Prievidza pokračuje v prípravách na zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie výťahov v podchode na Ulici Matice slovenskej. Cez verejnú súťaž vybralo dodávateľa architektonickej štúdie.
Štúdia bude riešiť prestavbu podchodu. „Zámerom je zlepšenie technického stavu objektu, zjednodušenie prístupu obyvateľom, úprava sklonu schodiska, výmena osobných výťahov, celková vizuálna obnova a sanácia technického stavu,“ priblížila samospráva vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Návrh bude podľa nej zachovávať súčasný charakter objektu a nebude zasahovať do okolitej zástavby. Projekt bude zároveň rešpektovať projektovú dokumentáciu, ktorá rieši revitalizáciu priestoru medzi obchodným domom Rozvoj a Gymnáziom V. B. Nedožerského a ideovo na ňu nadväzovať.
Dodávateľom štúdie bude na základe výsledku verejnej súťaže spoločnosť M47 office so sídlom v Bratislave. Mesto jej zaplatí 5880 eur. Štúdiu by mala odovzdať do decembra tohto roka.
Podchod sa nachádza pod cestou na Ulici Matice slovenskej. Jeho súčasťou sú nadzemné objekty - zastrešenia, dve schodiská do podzemia, dva eskalátory a dva výťahy. V podzemnej časti sú priestory určené na obchodnú prevádzku.
Výťahy sú už dlhšiu dobu nefunkčné, čo kritizujú obyvatelia.
