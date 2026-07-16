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Prievidza pokračuje v tradícii ocenenia jubilejných sobášov

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Ilustračná snímka. Foto: TERAZ.sk

Vedúca kancelárie primátorky mesta Diana Šurkalová Dušeková páry, ktoré v tomto roku oslávili zlatú, diamantovú alebo ešte významnejšiu svadbu, vyzvala, aby kontaktovali mesto.

Autor TASR
Prievidza 16. júla (TASR) - Mesto Prievidza pokračuje v tradícii ocenenia jubilejných sobášov. Slávnostné prijatie je určené manželským párom, ktoré majú trvalý pobyt v meste a oslávili 50., 55., 60., 65. alebo ďalšie významné výročie svadby. Jubilujúce páry, prípadne ich príbuzní či priatelia môžu informáciu oznámiť mestskému úradu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.

„Jubilejný sobáš nie je len spomienkou na deň, keď si manželia povedali svoje áno. Je aj príležitosťou opäť prežiť výnimočné chvíle, tentoraz v spoločnosti detí, vnúčat, príbuzných a priateľov - ľudí, ktorí sa stali súčasťou ich spoločného životného príbehu,“ podotkla Beňadiková.

Vedúca kancelárie primátorky mesta Diana Šurkalová Dušeková páry, ktoré v tomto roku oslávili zlatú, diamantovú alebo ešte významnejšiu svadbu, vyzvala, aby kontaktovali mesto. „Rovnako budeme radi, ak nám o takýchto výnimočných jubileách dajú vedieť deti, príbuzní, priatelia či susedia. Práve vďaka nim sa často dozvieme o krásnych životných príbehoch, ktoré si zaslúžia naše poďakovanie a uznanie,“ priblížila.

Samospráva si takisto pripomína výnimočné životné jubileá obyvateľov, a to zaslaním gratulácie. „Aby sme mohli jubilantom pogratulovať, je potrebné o takýchto udalostiach vedieť. Preto prosíme rodiny, priateľov a známych, aby nás informovali, ak v ich okolí niekto oslavuje významné výročie,“ doplnila Šurkalová Dušeková.

Spomenula, že v minulosti mesto jubilantov oslovovalo priamo, no pre ochranu osobných údajov od tejto praxe upustilo. „Nie je to preto, lebo by sme zabudli, je to v záujme rešpektovania súkromia našich občanov,“ dodala.
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