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Prievidza posilní počas Baníckeho jarmoku večerné a nočné spoje MHD

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Novinkou tohtoročného Baníckeho jarmoku bude rozšírenie mimoriadnej dopravy aj do mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec.

Autor TASR
Prievidza 3. septembra (TASR) - Mesto Prievidza aj počas tohtoročného Baníckeho jarmoku, ktorý sa bude konať od piatka (4. 9.) do nedele (6. 9.), posilní večernú a nočnú mestskú hromadnú dopravu (MHD). Mimoriadne spoje budú bezplatné, tohtoročnou novinkou bude ich rozšírenie aj do mestských štvrtí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec. Návštevníci jarmoku sa zadarmo odvezú i do Bojníc. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.

„Banícky jarmok patrí medzi najväčšie a najnavštevovanejšie podujatia v Prievidzi, pričom s vysokou návštevnosťou sú každoročne spojené aj zvýšené nároky na dopravu a pohyb ľudí v centre mesta a jeho okolí. Mesto preto opäť pripravuje opatrenia, ktorých cieľom je uľahčiť návštevníkom cestu na jarmok aj bezpečný návrat domov,“ uviedla Beňadiková.

Priblížila, že počas hlavných jarmočných večerov, v piatok a sobotu, budú premávať mimoriadne posilové spoje MHD, ktoré budú pre cestujúcich bezplatné. Ich trasy umožnia návštevníkom dostať sa z jarmoku do jednotlivých častí Prievidze aj v neskorších večerných a nočných hodinách.

„Mimoriadne spoje budú premávať v piatok a sobotu v rámci mesta od 18.00 h až do 1.00 h v polhodinových, respektíve 20-minútových intervaloch a umožnia obyvateľom pohodlný návrat domov vďaka trase vedenej od Zimného štadióna, cez Zapotôčky, Necpaly, Kopanice i Staré mesto a budú zdarma. Cestujúci môžu nastupovať všetkými dvermi,“ spresnila Dagmar Šandríková z referátu dopravy mesta.

Novinkou tohtoročného Baníckeho jarmoku bude rozšírenie mimoriadnej dopravy aj do mestských častí Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec. „Posilové spoje do týchto mestských častí budú zabezpečené v rovnakom režime ako mimoriadne spoje smerujúce do Bojníc a s rovnakými časmi odchodov - teda o 23.15 h a o 00.45 h,“ ozrejmila Beňadiková.

Doplnila, že nástupným miestom pre cestujúcich smerujúcich do Veľkej Lehôtky, Malej Lehôtky a Hradca bude zastávka oproti bývalej Pošte 4 na Bojnickej ceste, spoj smerom do Bojníc bude odchádzať zo zastávky Zimný štadión.

Jarmok si vyžiada i obmedzenia trasovania liniek MHD a dopravy. Od štvrtka od 18.00 h do nedele do polnoci budú linky MHD presmerované z dôvodu uzávery komunikácií v okolí sídliska Píly.

„Mesto zároveň apeluje na všetkých účastníkov, aby počas Baníckeho jarmoku rešpektovali dočasné dopravné obmedzenia, pokyny organizátorov a polície a pri prechádzaní komunikácií využívali priechody pre chodcov,“ zdôraznila Beňadiková.

Tradičný Banícky jarmok v Prievidzi sa uskutoční po štyridsiaty raz. Podujatie prinesie hudbu, stánky s tovarom, beh, tvorivé dielne či maliarske sympózium. Jubileum akcie pripomenie i narodeninová torta.
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