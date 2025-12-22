< sekcia Regióny
Prievidza poskytla rodinám v náhradnej starostlivosti príspevok
Autor TASR
Prievidza 22. decembra (TASR) - Prievidzská samospráva i v tomto roku poskytla rodinám, ktoré majú deti s trvalým pobytom v meste v náhradnej starostlivosti, finančný príspevok. Dar vo výške 150 eur dostalo tento rok 28 rodín. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Vybraným rodinám mesto na adresu trvalého pobytu zaslalo oznámenie o priznaní finančného daru. „Pri zostavovaní zoznamu na vyplácanie vianočného príspevku sociálne oddelenie úzko spolupracuje s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj s miestnym oddelením daní a poplatkov,“ uviedla Beňadiková.
Na vianočný príspevok nie je žiaden právny nárok. „Mesto Prievidza sa aj takýmto spôsobom snaží pomôcť svojim občanom, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii, a spríjemniť im tak prežitie vianočných sviatkov,“ doplnila primátorka Katarína Macháčková.
Rodiny, ktoré sa starajú o takto zverené deti, privítala primátorka pred Vianocami i na úrade. Tradičnou predvianočnou aktivitou bol aj obed s osamelo žijúcimi seniormi - obyvateľmi mesta Prievidza.
