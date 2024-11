Prievidza poskytne domácnostiam nádobu na kuchynský odpad

Prievidza 28. novembra (TASR) - Mesto Prievidza poskytne domácnostiam nádobu na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO). Nahradí tak vrecká, ktoré im rozdávalo doposiaľ. Obyvatelia si košíky budú môcť prevziať od piatka (29. 11.) do 7. decembra na vybraných výdajných miestach. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



"Nové prevetrávané košíky s objemom sedem litrov mohlo mesto zabezpečiť vďaka inflačnej pomoci. Tieto nádoby nahradia vrecká, ktoré už do domácností nebudú distribuované. Nádobu je možné používať bez vrecka ako ekologickejší variant, ktorý uľahčí následné spracovanie odpadu," uviedla Beňadiková.



Nádoba je podľa nej vyrobená z recyklovateľného plastu, odolná voči UV žiareniu, chemickým čistiacim prostriedkom a biologickému materiálu, má perforované veko pre pevné uzavretie s mriežkou. Má hladký vnútorný povrch, ktorý umožňuje ľahké čistenie a je vybavená rukoväťou.



"Naším cieľom je znížiť množstvo odpadu, ktorý končí na skládkach vďaka tomu, že sa kuchynský odpad ďalej spracuje a zhodnotí," ozrejmila primátorka mesta Katarína Macháčková.



Každá domácnosť si môže od piatka do 7. decembra prevziať jednu nádobu po preukázaní totožnosti jej člena občianskym preukazom na výdajných miestach, ktoré mesto zverejnilo na svojom webe. Spolu s nádobou budú mať obyvatelia k dispozícii aj informačný leták o správnom separovaní odpadov.



Obyvatelia z bytov budú aj naďalej vysypávať BRKO do veľkej hnedej nádoby pred bytovým domom, obyvatelia domov musia nádobu ukladať v deň vývozu komunálneho odpadu vedľa veľkej čiernej zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad.



Zber BRKO zabezpečuje na území Prievidze mestská spoločnosť Prievidzské odpadové hospodárstvo.