Prievidza poskytne utečencom z Ukrajiny desať bytov

Prievidza 28. februára (TASR)- Mesto Prievidza poskytne obyvateľom prichádzajúcim z Ukrajiny ubytovanie. Na pomoc pre nich vyčlenilo v rozpočte 10.000 eur. Informovala o tom po pondelkovom zasadnutí zastupiteľstva primátorka Katarína Macháčková.



"Rozpočtovým opatrením som vyčlenila 10.000 eur. Použité budú na úhradu potrieb ukrajinských obyvateľov, ktorí k nám prichádzajú," uviedla Macháčková. Mesto podľa nej poskytne i ubytovanie rodinám z Ukrajiny, ide o desať bytov na Ciglianskej ceste, ktoré budú na tento účel pripravené a zariadené. Radnica v tejto súvislosti vyhlásila i zbierku na zabezpečenie ďalšieho vybavenia do bytov.



Väčšie aktivity na pomoc Ukrajincom vyvíjajú i občianske združenie Berkat a Galéria Jabloň, tiež poslanci a obyvatelia. "Uvedomili sme si, že je potrebné tieto aktivity koordinovať, preto sme sa v nedeľu (27. 2.) stretli a porozprávali o tom, kto má aké možnosti pomôcť. Určili sme ľudí, ktorí sú zodpovední za jednotlivé oblasti pomoci. Všetky tieto informácie nájdu obyvatelia na stránke mesta," priblížila Macháčková.



Mestské zastupiteľstvo zároveň prijalo vyhlásenie, v ktorom čo "najdôraznejšie odsúdilo nevyprovokovanú, neodôvodnenú a neoprávnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine". "Zdôrazňujeme, že ruská vojenská agresia voči Ukrajine - nezávislému a suverénnemu štátu - je hrubým pošliapaním medzinárodného práva," uviedlo ďalej vo vyhlásení. Mesto požiadalo Ruskú federáciu, aby okamžite zastavila vojenské operácie, rovnako ju vyzvalo, aby plne rešpektovala medzinárodné humanitárne právo.



Občianske združenie Berkat organizuje finančnú zbierku, výnos z nej použije na zabezpečenie bežného fungovania utečencov v regióne. Materiálnu zbierku trvanlivých potravín a drobnej drogérie zabezpečuje Galéria Jabloň. Berkat a mesto tiež hľadajú dobrovoľníkov, ktorí by pomohli pri realizácii aktivít pre deti, pri ich vzdelávaní, zdravotnej starostlivosti či psychologickej podpore. Potrební budú i tlmočníci z ukrajinčiny. Zbierku trvanlivých potravín, drogérie či ošatenia zorganizoval v spolupráci s ďalšími dobrovoľníkmi i mestský poslanec Branislav Gigac. Na hranicu s Ukrajinou zaviezli v nedeľu (27. 2.) osem dodávok a štyri osobné autá s pomocou od obyvateľov.



Samospráva bude podľa Macháčkovej na vývoj situácie operatívne reagovať, pripomenula, že konflikt je len na začiatku a počet obyvateľov môže pribúdať. Verí, že v spoločnej koordinácii to zvládnu.