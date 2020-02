Prievidzkí poslanci hľadajú názvy pre mestské detské ihriská

Prievidza 14. februára (TASR) - Samospráva Prievidze hľadá mená pre detské ihriská, ktoré spravuje mesto. Úlohu zverila výborom mestských častí. Pomenovaním ihrísk reaguje na aktuálne platnú súvisiacu legislatívu.



"Nové pravidlá na úseku detských ihrísk a bezpečnosti na nich sa veľmi nedotknú mesta Prievidza alebo našich ihrísk. Máme ich vybudované s bezpečnostným certifikátom. Cítime však, že spôsobia komplikácie predovšetkým rôznym súkromným prevádzkovateľom detských ihrísk," načrtol hovorca mesta Michal Ďureje.



Mesta sa podľa neho dotknú opatrenia v podobe označovania a pomenovania ihrísk. "Správca detských ihrísk Technické služby mesta Prievidza kontaktoval príslušné výbory volebných obvodov s tým, aby práve tieto pomenovali ihriská v ich obvodoch. Prešlo to do aktivity poslancov a my to budeme rešpektovať," doplnil.



Prostredníctvom ankety na sociálnej sieti začala vyberať mená pre detské ihriská v správe mesta poslankyňa Kvetoslava Ďurčová. Tá si podľa svojich slov spravila i prieskum medzi mladými obyvateľmi. "V našom volebnom obvode ide o osem ihrísk. Mne sa nápad s pomenovaním celkom páči, lebo keď sa to zaužíva, budeme presne vedieť, o ktoré konkrétne ihrisko ide," vysvetlila.



Mesto má v správe približne 40 ihrísk.