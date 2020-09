Pre nočný beh úplne uzatvoria niektoré ulice v meste

Prievidza 18. septembra (TASR) – Večerný beh Prievidzou prinesie dopravné obmedzenia. Vodiči sa počas trvania podujatia Brose Night Run v sobotu večer budú musieť pripraviť na úplné či čiastočné uzávery viacerých ulíc v meste. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



„Podujatie odštartuje o 19:00 v priemyselnom parku a končiť bude o 20:30 na rovnakom mieste. Dopravné obmedzenia potrvajú od 18:00 do 21:30," uviedol Ďureje.



Dočasná úplná uzávera bude na uliciach M. Brose, Letisková, prístupovej komunikácii ku garážam na Sadovej ulici, Golfovej, Úzkej, Strednej, Priechodnej ulici. Rovnako na uliciach S. Chalupku, Š. Králika, F. Madvu, M. R. Štefánika, Krmana, B. Björnsona, J. C. Hronského, Trhová, Pauleho, Svätoplukova, Krajná, Vnútorná, Súbežná, Benického, Gavloviča, Škopca, Banícka, ako i chodníku v mestskom parku.



Čiastočná uzávierka bude na Riečnej ulici, Bojnickej ceste a Mierovom námestí. Priestor priemyselného parku a komunikácia až po Riečnu ulicu bude uzavretá od 18:40 do 20:30, Riečna ulica bude zjednosmernená v čase od 18:50 do 20:30. Časť Bojnickej cesty v blízkosti športovej haly a ulica Sama Chalupku bude uzatvorená v čase od 19:00 do 19:30 a jednosmerné komunikácie na sídlisku Píly v čase od 19:10 do 20:10. Na sídlisku Píly budú uzatvorené viaceré výjazdy z bočných ciest a bude nutné využiť výjazd zo štvrte na opačnú stranu.



Pre nočný beh upravil dopravca aj trasovanie viacerých liniek mestskej hromadnej dopravy.