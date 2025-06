Pre opravu na autobusovej stanici v Prievidzi presunú zastávky MHD

Prievidza 20. júna (TASR) - Samospráva Prievidze pristúpi v lete k oprave odvodňovacieho líniového žľabu na autobusovej stanici. Rekonštrukčné práce zabezpečí od 1. júla do 9. augusta, počas tohto obdobia úplne uzavrie vjazd na stanicu z Ulice Andreja Hlinku, presunie i zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



Autobusová stanica bude prístupná len z Ulice T. Vansovej. „Od 2. júla budú všetky zastávky MHD, ktoré sa nachádzajú v priestore autobusovej stanice, dočasne premiestnené na Ulicu Andreja Hlinku v blízkosti novej predajne potravín pre smer z centra do Bojníc a v blízkosti klientskeho centra Slovenského plynárenského priemyslu pre smer z Bojníc do centra,“ priblížila Beňadiková.



Mesto podľa nej v tejto súvislosti prosí cestujúcich, aby pri plánovaní svojich ciest zohľadnili túto zmenu a venovali pozornosť informačnému značeniu v teréne. „Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky - vodičov, chodcov aj cyklistov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia a dodržiavanie všetkých obmedzení súvisiacich s realizáciou stavebných prác,“ doplnila.



Zhotoviteľom rekonštrukčných prác bude na základe zmluvy o dielo spoločnosť Strabag.