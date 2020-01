Prievidza predĺžila prevádzku mobilnej ľadovej plochy na námestí

Prievidza 10. januára (TASR) - Prevádzku mobilnej ľadovej plochy na Námestí slobody v Prievidzi samospráva predĺžila. Verejnosť sa tam môže prísť korčuľovať do konca tohto týždňa, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.



"Prevádzku mobilnej ľadovej plochy sme predĺžili do nedele 12. januára. Umožnili nám to priaznivé poveternostné podmienky v podobe nízkych teplôt," uviedol Ďureje.



Pôvodne malo klzisko slúžiť verejnosť len do polovice tohto týždňa. Plochu v centre Prievidze majú korčuliari k dispozícii bezplatne, denne v čase od 8.00 h do 21.00 h.