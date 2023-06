Prievidza prerozdelilo na podporu športujúcej mládeže vyše 45.000 eur

Prievidza 5. júna (TASR) - Samospráva Prievidze opäť finančne podporí činnosť športujúcej mládeže. Kluby si prerozdelia viac ako 45.000 eur. Na dotácie na činnosť na mestských športoviskách a odplaty v komisionárskych zmluvách na ich prevádzku vyčlenila radnica v rozpočte ďalších 660.000 eur. Informoval o tom referent kancelárie primátorky Dalibor Snoha.



Dotácie smerujú najmä na činnosť mládežníckych športových družstiev, a to na základe odporučenia komisie športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri mestskom zastupiteľstve (MsZ). "Celkovo komisia odporučila celoročnú podporu mládežníckeho športu pre viac ako 25 športových klubov. V porovnaní s minulým rokom pribudol do systému podpory Atletický klub Baník Prievidza," ozrejmil predseda komisie športu Branislav Bucák.



Pridelené dotácie môžu kluby podľa neho využívať najmä na dopravu, materiálne zabezpečenie, prevádzkové náklady, prenájmy telocviční, štartovné či nákup cien do súťaží.



Najviac od mesta dostanú prievidzskí futbalisti FC Baník Prievidza, a to 10.000 eur. Mladým basketbalistom MBA Prievidza navrhla komisia udeliť 8250 eur, volejbalistom VK Prievidza 5200 eur. Hokejisti MŠHK mládež dostanú po schválení primátorkou dotáciu vo výške 6350 eur. Zápasníkom ZK Baník komisia navrhla udeliť 2550 eur, športovým gymnastom GK Elán 2200 eur, karatistom KK FKŠ 1800 eur a džudistom TJ Sokol 1350 eur. Adekvátnu dotáciu schválili aj pre ostatné kluby. "Systém prerozdelenia financií bol podobný ako posledné roky, jeho základnými piliermi bol počet mladých členov klubu z Prievidze a predpokladané náklady na dopravu na súťaže," dodal Bucák.



Komisia navrhla udeliť aj viaceré ďalšie dotácie na organizáciu rôznych športových a záujmových podujatí. Financie vo výške 3000 eur si po schválení primátorkou prerozdelia Olympijský klub Prievidza, Stolnotenisový klub Prievidza, Združenie technických a športových činností Bojnice na ich každoročnú akciu Hornonitriansky modelársky deň, občianske združenie Young Run na ich tradičný beh mestom, Šachový klub Prievidza, Klub priateľov CO Prievidza a občianske združenie Včelia akadémia.