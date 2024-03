Prievidza pripravuje i tento rok jarné upratovanie

Prievidza 5. marca (TASR) - Samospráva Prievidze vyzýva aj tento rok svojich obyvateľov, aby sa zapojili do jarného upratovania a pomohli tak svojmu mestu a prírode s odpadom. Akcia sa bude konať 16. marca od 8.00 h do 13.00 h. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Upratovanie je určené pre obyvateľov mesta i spoločenstvá vlastníkov bytov a týka sa len údržbových a čistiacich prác na verejných priestranstvách," uviedla Krajčiová.



Dobrovoľníci si tak podľa nej upracú chodníky a zeleň medzi bytovými a rodinnými domami, prípadne parkoviská. Kôpky odpadu by mali umiestňovať čo najbližšie ku komunikácii prístupnej na nakladanie, aby ho bolo možné následne odviezť. Jednotlivé druhy vyzbieraných odpadov je potrebné nezmiešavať, ale ukladať osobitne.



Koordináciu akcie v deň konania, odvoz a ďalšie nakladanie so zhromaždeným odpadom zabezpečujú Technické služby mesta Prievidza, ktorým môžu obyvatelia nahlasovať miesta odvozu odpadu na telefónnych číslach zelenej linky. Odvoz je potrebné uskutočniť v deň konania akcie.



"Mesto v kontexte navýšenia ceny za komunálny odpad vníma, že mnohí obyvatelia nie sú stotožnení s nutnosťou separovania odpadu a dobrovoľnými aktivitami, ako je napríklad jarné upratovanie," podotkla primátorka Katarína Macháčková.



Avšak len zodpovedným prístupom sa mestu podľa nej podarí chrániť prírodu, znižovať jej znečistenie a množstvo vyprodukovaného odpadu, za ktorý musí platiť. "Preto pripravujeme na svojich stránkach i sociálnych sieťach edukačnú kampaň, aby sme občanom nášho mesta pripomenuli, prečo je separovanie odpadu dôležité a ako ho správne vykonávať," ozrejmila.



Samospráva v rámci jarného upratovania nebude zabezpečovať zber odpadov prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, tie budú rozmiestnené následne v rámci príslušného zberu v jednotlivých volebných obvodoch. "Zber sa nevzťahuje na zber konárov, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a drobného stavebného odpadu, tie bude mesto realizovať v ďalších termínoch," dodala Krajčiová.