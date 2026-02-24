< sekcia Regióny
Prievidza pripravuje jarný zber veľkoobjemového a biologického odpadu
Kontajnery začne rozmiestňovať na svojom území od konca februára podľa volebných obvodov v zmysle vopred stanového harmonogramu.
Autor TASR
Prievidza 24. februára (TASR) - Mesto Prievidza pripravuje jarný zber veľkoobjemového a biologického rozložiteľného odpadu (BRO). Kontajnery začne rozmiestňovať na svojom území od konca februára podľa volebných obvodov v zmysle vopred stanového harmonogramu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Ukladanie odpadu mimo určených stanovíšť a termínov je zakázané a hrozí zaň pokuta. Prievidzská samospráva preto vyzvala obyvateľov, aby nevytvárali nepovolené skládky odpadu.
Nelegálna skládka na mieste, kde je plánované stanovište veľkoobjemových kontajnerov, zároveň vytvára problém pre jeho umiestnenie. „Lokality so stanovišťami budú monitorovať hliadky mestskej polície. Rovnako budú policajti využívať aj kamerový systém,“ upozornil koordinátor prevencie Mestskej polície Prievidza Vít Zajac.
Termíny rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov sú totožné aj pre zber BRO, dátumy a stanovištia nájdu obyvatelia na internetovej stránke mesta.
„Okrem veľkoobjemových kontajnerov a zeleného odpadu sa uskutoční aj mobilný zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu s obsahom nebezpečných látok. Tento zber bude v dvoch termínoch 7. a 14. marca,“ doplnila Beňadiková.
Ak sa obyvatelia mesta podľa nej potrebujú zbaviť nepotrebného veľkoobjemového odpadu, môžu využiť aj zberný dvor, ktorý je v prevádzke počas celého roka. „Rovnako aj BRO môžu odovzdať celoročne v kompostárni na Garážovej ulici,“ dodala.
