Prievidza pripravuje jesenný zber odpadu, začne na sídlisku Píly

Prievidza 21. septembra (TASR) - Mesto Prievidza pripravuje jesenný zber veľkoobjemového a biologicky rozložiteľného odpadu. Konkrétne termíny upratovania rozdelilo podľa volebných obvodov, so zberom odpadu začne na sídlisku Píly 25. septembra. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Mesto ešte na jar zaviedlo pri hromadnej bytovej výstavbe na sídliskách Píly a Zapotôčky - Nové mesto nový systém umiestnenia veľkoobjemových kontajnerov, a to na základe požiadaviek bytových spoločenstiev. Zástupcovia bytových domov si v týchto obvodoch budú môcť objednať pristavenie kontajnera na konkrétny deň a konkrétnu adresu," spomenula referentka pre komunálne a odpadové hospodárstvo mestského úradu Zuzana Iliašová.



Tento systém v meste podľa nej úspešne funguje už dlhší čas vo volebnom obvode na sídlisku Kopanice, preto sa ho rozhodlo rozšíriť do ďalších obvodov a dopriať tak obyvateľom pri upratovaní viac flexibility.



Obyvatelia si mohli cez zástupcov bytových domov objednať kontajner na obdobie vymedzené príslušnému volebnému obvodu do polovice septembra. Požiadavku následne posúdili príslušní zamestnanci so zohľadnením dopravného režimu, parkovania automobilov a majetkovoprávnych pomerov. "Stanovištia pri rodinných domoch zostávajú nezmenené. Vo volebných obvodoch Staré mesto, Žabník, Necpaly, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec sa pôjde starým systémom," doplnila Krajčiová.



Termíny rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov sú totožné aj pre zber biologicky rozložiteľného odpadu. Jesenný zber potrvá od 25. septembra do 8. novembra.