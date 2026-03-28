Prievidza pripravuje nový územný plán
Autor TASR
Prievidza 28. marca (TASR) - Samospráva Prievidze pripravuje nový územný plán. Strategický dokument má zohľadniť i všetky zmeny a pripomienky, ktoré počas rokov prijalo. Do tvorby územného plánu sa môžu zapojiť i obyvatelia. Mesto spustilo prieskum verejnej mienky, ktorý slúži na zdieľanie podnetov, skúseností a potrieb priamo v mapovej aplikácii. Návrhy môžu predkladať aj formálne na základe žiadosti.
Prípravou nového územného plánu samospráva podľa architektky mesta Zuzany Hlinkovej reaguje i na novú legislatívu, hlavne na zákon o územnom plánovaní, ktorý rieši nové postupy pri obstarávaní územných plánov a z neho vyplýva termín obstarania pre všetky mestá a obce do roku 2032.
„Zároveň má aktuálny plán veľmi veľa zmien a doplnkov. Len samotný územný plán má 16 zmien a doplnkov, plus máme zóny. Centrálna mestská zóna ich má štyri, Terasy na sídlisku Kopanice štyri, aktuálne robíme druhú zmenu a doplnok na časť Necpaly,“ doplnila Hlinková a zhrnula, že mesto má tri územné plány zón a dokopy je to takmer 30 zmien a doplnkov, z ktorých musí vychádzať pri posudzovaní a vydávaní záväzných stanovísk.
„Hlavným zámerom radnice je tak mať nový územný plán podľa novej legislatívy, zároveň zrušenie všetkých zón a zjednodušenie dokumentu tak, aby sa v ňom vedeli orientovať aj občania,“ skonštatovala Hlinková.
V zadaní mesto podľa nej špecifikovalo základné zámery rozvoja územia, pri tvorbe bude vychádzať i z dokumentov, ktoré má spracované i tých strategických koncepcií. „Niektoré územia, ktoré máme teraz zapracované, nám limitujú zosuvy. Niekde budeme musieť zhustiť výstavbu v rozumných limitoch, aby mesto stíhalo ekonomicky pokryť nároky na udržateľnosť, čo sa týka dopravy, inžinierskych sietí. Veľmi dôležité je, ako sa to nastaví podľa novej metodiky, ktorá je dosť komplikovaná,“ priblížila.
Zadanie územného plánu odsúhlasili mestskí poslanci na svojom ostatnom rokovaní, mesto tak môže začať obstarávať návrh územného plánu a v rámci procesu sa k nemu budú môcť vyjadriť i obyvatelia. Prieskum verejnej mienky prostredníctvom interaktívnej mapovej aplikácie spustil útvar architekta mesta v týchto dňoch a potrvá do 31. mája.
„Podnety môžu obyvatelia smerovať k chýbajúcim službám a vybavenosti, miestam na stretávanie sa a pobyt vo verejnom priestore, potenciálu funkčného využitia územia, reklamným stavbám a vizuálnemu smogu, záchytným parkoviskám a garážam, občianskej vybavenosti, ochrane hodnôt a stability územia, ako i k dopravnej infraštruktúre,“ priblížila hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Obyvatelia podľa nej môžu svoje pripomienky poslať aj formálne na základe žiadosti. „Úplné podnety mesto vyhodnotí v rámci prípravy návrhu územného plánu a môžu pomôcť formovať budúcu podobu mesta vrátane jeho mestských častí. Všetky názory a podnety sú preto dôležitou súčasťou procesu územného plánovania,“ dodala Beňadiková.
Hlinková podotkla, že nový územný plán je procesom na roky, dotáciu na obstaranie jeho návrhu chce získať z mimorozpočtových zdrojov.
