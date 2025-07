Prievidza pripravuje rekonštrukciu komunikácií za 2,4 milióna eur

Prievidza 16. júla (TASR) – Mesto Prievidza pripravuje investíciu do rekonštrukcie a opráv vybraných chodníkov a ciest za viac ako 2,4 milióna eur. Dodávateľa prác hľadá cez verejnú súťaž. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Zákazku rozdelila samospráva na štyri časti – opravu miestnych ciest, opravu chodníkov, rekonštrukciu prístupovej cesty a chodníka v celej dĺžke na Makovického ulici a rekonštrukciu cesty a chodníka na Ulici A. Sládkoviča.



Opravou prejde cesta na Ulici A. Kmeťa od križovatky na Východnú ulicu, úsek Hornonitrianskej cesty od Veľkonecpalskej ulice po Nedožerskú cestu, cesty na Zadnej ulici, Ulici J. Fándlyho, Ulici M. Benku, úsek komunikácie na Súbežnej ulici od Ulice P. Benického po Ulicu J. Kráľa a parkovisko na Ulici M. Mišíka pred bývalou predajňou potravín. Samospráva chce opraviť i časti chodníkov na Dlhej ulici a Ulici M. R. Štefánika a chodník na Ulici Ľ. Ondrejova.



Rekonštrukcia Makovického ulice počíta s výmenou obrubníkov i vrstiev krytu a v miestach, kde je v súčasnosti zatrávnená dlažba, budú vytvorené nové vrstvy cesty. Súčasťou prác je i rozšírenie existujúceho parkoviska. Hlavným účelom rekonštrukcie Ulice A. Sládkoviča je výmena poškodeného krytu miestnej cesty vrátane odstránenia podkladu do hrúbky položenia nových vrstiev pre zabezpečenie dostatočnej únosnosti cesty. Súčasťou prác bude aj rekonštrukcia priľahlých chodníkov.



Náklady na zabezpečenie prác radnica odhadla celkovo na 2.437.884,84 eura bez dane z pridanej hodnoty, ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu. Predpokladané náklady na opravy ciest stanovila na viac ako 858.000 eur, na rekonštrukciu Ulice A. Sládkoviča na takmer 850.000 eur, rekonštrukciu Makovického ulice na viac ako 556.000 eur a opravy chodníkov na viac ako 172.000 eur.



Vybraný dodávateľ by mal rekonštrukcie a opravy ukončiť ešte tento rok, do konca novembra. Investíciu bude samospráva financovať z rozpočtu mesta.