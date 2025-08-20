< sekcia Regióny
Prievidza pripravuje úpravu organizácie dopravy na Nábreží sv. Cyrila
Predmetom projektovej dokumentácie, ktorá slúži ako podklad pre pripravované stavebné práce, je vybudovanie novej spevnenej plochy pre 21 kolmých parkovacích miest.
Autor TASR
Prievidza 20. augusta (TASR) - Mesto Prievidza pripravuje zmenu organizácie dopravy na Nábreží sv. Cyrila. Projekt počíta s vybudovaním novej spevnenej plochy, úpravou existujúcich parkovacích kapacít či vybudovaním novej prístupovej komunikácie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Úpravy na Nábreží sv. Cyrila prispejú k vyššiemu komfortu bývania a lepšiemu využitiu verejného priestoru,“ skonštatovala Beňadiková.
Predmetom projektovej dokumentácie, ktorá slúži ako podklad pre pripravované stavebné práce, je vybudovanie novej spevnenej plochy pre 21 kolmých parkovacích miest. „Okrem toho dôjde aj k úprave existujúcich parkovacích kapacít. Štrnásť pôvodných parkovacích miest zostane zachovaných bez úprav a 29 pôvodných miest prejde rekonštrukciou s cieľom zlepšiť organizáciu a bezpečnosť,“ priblížila Beňadiková.
Súčasťou projektu je podľa nej aj vybudovanie novej prístupovej miestnej komunikácie, ktorá zabezpečí lepšie dopravné napojenie k novým parkovacím miestam a prispeje k celkovému usmerneniu dopravy pred bytovými domami číslo 35 až 41.
Realizácia stavebných prác si vyžiada i výrub 41 drevín, ktoré sa nachádzajú v oblasti výstavby. Mesto na základe rozhodnutia príslušného orgánu ochrany prírody tam preto zabezpečí náhradnú výsadbu. „Priamo v blízkosti spevnených plôch vysadíme desať nových stromov a ďalších desať stromov pribudne v okolitom priestore,“ doplnila hovorkyňa mesta.
Celý projekt radnica podrobne prerokovala s vlastníkmi bytov, domovými dôverníkmi, ako aj s poslancami výboru volebných obvodov. „Stanoviská obyvatelia mestu doručili písomne, telefonicky aj osobne počas zasadnutí poslancov výboru volebného obvodu. Tieto tvorili dôležitý podklad na ďalšiu diskusiu. Tento projekt je príkladom konštruktívneho dialógu medzi samosprávou a obyvateľmi, pri ktorom sa zohľadňujú praktické potreby obyvateľov a zároveň aj ochrana životného prostredia,“ ozrejmila Beňadiková.
Dodávateľa stavebných prác samospráva vyberá cez verejnú súťaž, po jej ukončení pristúpi k realizácii projektu.
