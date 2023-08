Prievidza pristúpila k odstráneniu inváznych druhov rastlín

Prievidza 8. augusta (TASR) - Mesto Prievidza pristúpilo k odstráneniu inváznych druhov rastlín. S prácami na likvidovaní javorovca jaseňolistého začalo koncom júla, a to vo viacerých lokalitách. Informoval o tom referent kancelárie primátorky Dalibor Snoha.



"Práce zabezpečuje odborne spôsobilá osoba, dreviny sú označené nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru. Výrub s následným vyfrézovaním pňov zabezpečuje na presne určených lokalitách, a to najmä na Ulici S. Chalupku, Ulici J. Jesenského a Ulici K. Nováckeho," priblížila referentka oddelenia výstavby a životného prostredia mestského úradu Lenka Haragová. Spolu odborník podľa nej odstráni 34 kusov drevín, práce ukončí do 14. augusta.



"Invázne rastliny sú nebezpečné a často dokážu zmeniť ráz celých lokalít. Súčasná legislatíva je jasná a sadenie invazívnych druhov rastlín jednoznačne zakazuje," pripomenul Snoha.



V minulosti sa však niektoré agresívne druhy drevín podľa neho cielene vysádzali, napríklad invázny javorovec jaseňolistý veľmi dobre znáša mestské prostredie, ktoré nie je vždy vhodné pre rast stromov, znáša výkyvy teplôt, sucho, zasolenú pôdu a je odolný voči chorobám a škodcom. "Z dôvodu veľmi dobrej reprodukcie ho v minulosti často vysádzali na uliciach, zelených plochách a živých plotoch ako okrasnú drevinu. V posledných desaťročiach sa šíri i v intraviláne mesta Prievidza," ozrejmil.



Boj proti rozširovaniu javorovca jaseňolistého je náročný a je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o mestskú zeleň, pretože ohrozuje pôvodné dreviny, skonštatoval Snoha.