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Prievidza pristúpila k rekonštrukcii zdravotného strediska
Rekonštrukcia zahŕňa obnovu fasády, rekonštrukciu vodorovných plôch pasáže vrátane vstupného schodiska, opravu strechy nad pasážou aj výmenu klampiarskych prvkov.
Autor TASR
Prievidza 9. júla (TASR) - Mesto Prievidza pristúpilo k rekonštrukcii zdravotného strediska na Ulici M. Gorkého na sídlisku Kopanice. Stavebné úpravy prinesú výrazné zlepšenie vzhľadu aj technického stavu celej budovy, informoval na sociálnej sieti viceprimátor Michal Dobiaš.
„Rekonštrukcia zahŕňa obnovu fasády, rekonštrukciu vodorovných plôch pasáže vrátane vstupného schodiska, opravu strechy nad pasážou aj výmenu klampiarskych prvkov,“ uviedol Dobiaš.
Priblížil, že budova je známa najmä ako zdravotné stredisko, nachádza sa tam viacero ambulancií, ale i prevádzok a služieb vrátane Mobilného hospicu sv. Lujzy.
„Som rád, že pokračujeme aj v obnove budov, ktoré síce nie sú vždy v centre pozornosti, no majú veľký význam pre každodenný život obyvateľov,“ skonštatoval Dobiaš.
„Rekonštrukcia zahŕňa obnovu fasády, rekonštrukciu vodorovných plôch pasáže vrátane vstupného schodiska, opravu strechy nad pasážou aj výmenu klampiarskych prvkov,“ uviedol Dobiaš.
Priblížil, že budova je známa najmä ako zdravotné stredisko, nachádza sa tam viacero ambulancií, ale i prevádzok a služieb vrátane Mobilného hospicu sv. Lujzy.
„Som rád, že pokračujeme aj v obnove budov, ktoré síce nie sú vždy v centre pozornosti, no majú veľký význam pre každodenný život obyvateľov,“ skonštatoval Dobiaš.