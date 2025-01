Prievidza pristúpila k úprave cestovných poriadkov MHD

Prievidza 7. januára (TASR) - Mesto Prievidza pristúpilo od začiatku tohto roka k úprave cestovných poriadkov mestskej hromadnej dopravy (MHD). Zásadné zmeny nepriniesli, na vybraných linkách však pribudla nová zastávka pri Základnej škole (ZŠ) na Mariánskej ulici. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



"K úpravám cestovných poriadkov mesto pristupuje každoročne. Od roka 2025 sú to len mierne úpravy, posuny spojov, žiaden spoj sa neruší," uviedla Beňadiková.



Zmenami radnica podľa nej sledovala zvýšenie komfortu cestujúcich, najmä čo sa týka linky číslo 8, odchod tohto spoja je už zo zástavky Centrum.



"Cestujúca verejnosť má od nového roka možnosť využívať i novú MHD zastávku, a to na Mariánskej ulici smerom do centra. V okolí zastávky, ktorá sa nachádza pri ZŠ, boli vybudované opatrenia na zvýšenú bezpečnosť pre chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky," doplnila Beňadiková.



Projekt zahŕňal vybudovanie zastávkových pruhov pre jej bezproblémovú obslužnosť MHD, vytvorenie ochranných deliacich ostrovčekov, priechodu pre chodcov a úpravu trvalého dopravného značenia.



Samospráva rovnako v závere minulého roka pristúpila k úprave vizuálu zastávok, ktoré sú po novom viditeľne označené názvom a grafickými prvkami v súlade s novou vizuálnou identitou mesta. Novinku pripravil i prevádzkovateľ autobusovej stanice, ktorý pre cestujúcich poskytuje voľnú wifi sieť s vysokorýchlostným internetom.