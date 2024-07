Prievidza pristúpila od júla k zmene cestovných poriadkov MHD

Prievidza 3. júla (TASR) - Mesto Prievidza pristúpilo od začiatku júla k zmene cestovných poriadkov v mestskej hromadnej doprave (MHD). Výraznejšími úpravami prešlo šesť vybraných liniek. Okrem časových posunov pribudli aj nové spoje, ktoré umožnia cestujúcim lepšiu dostupnosť do neďalekých Bojníc či na vlakovú stanicu.



K väčším zmenám pristúpila samospráva na linkách číslo 3, 10, 40, 44, 51 a 83. "Snažili sme sa reflektovať na podnety od obyvateľov i veľkých zamestnávateľov, ako je napríklad firma Brose, aby spoje nadväzovali na pracovné zmeny," povedala hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Ďalším cieľom bolo podľa nej zlepšiť dostupnosť do Bojníc a kúpeľov počas víkendov v ranných, obedných a večerných hodinách. "Rovnako sme zaviedli nové spoje na autobusovú stanicu, ktoré budú slúžiť ako prípoje na vlakové spoje OS 740 Bojnice, R 17752 Bojnice a R 754 Bojnice smerujúce do Bratislavy," doplnila.



Zmeny nájdu cestujúci na webovej stránke mesta a dopravcu SAD Prievidza.