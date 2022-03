Z pustnúcej bývalej polikliniky v Prievidzi chce investor spraviť byty

Prievidza 16. marca (TASR) - Pustnúce budovy bývalej polikliniky na sídlisku Píly sa môžu zmeniť na byty a parkovacie miesta. So zámerom prišiel súkromný investor, ktorý by chcel objekt získať do svojho vlastníctva prostredníctvom zámeny pozemku s doplatením. O jeho návrhu budú ešte rokovať mestskí poslanci.," povedala pre TASR mestská poslankyňa Natália Svítková.Zámena sa podľa nej týka pozemku na Šulekovej ulici s budovami polikliniky A a B s prislúchajúcimi pozemkami a finančným vyrovnaním vo výške takmer 700.000 eur.Investor svoj zámer už spolu s projektantom predstavil na online stretnutí i zástupcom samosprávy. "" konkretizovala mestská poslankyňa.Budovy bývalej polikliniky získalo mesto do svojho vlastníctva minulý rok prostredníctvom zámeny majetku s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK). Na odpredaj objektu vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž, tá nebola úspešná. "" dodala poslankyňa.O odpredaj polikliniky sa neúspešne pokúšal v minulosti i TSK.