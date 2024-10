Prievidza: Rada mladých má nových členov, radnica im odovzdala dekréty

Prievidza 16. októbra (TASR) - Rada mladých v Prievidzi má nových členov. Delegovaným zástupcom poradného orgánu mesta odovzdala radnica dekréty začiatkom októbra, ich funkčné obdobie uplynie budúci rok v septembri. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Rada mladých je jedným z dôležitých poradných orgánov mestského zastupiteľstva (MsZ). Tvoria ju zástupcovia detí a mládeže mesta Prievidza," pripomenula Krajčiová.



Do Rady mladých si môžu podľa nej delegovať svojho zástupcu žiacke školské rady stredných škôl, žiacke školské rady základných škôl so sídlom na území mesta a subjekty, ktoré sú aktívne v práci s deťmi a mládežou v meste. "Funkčné obdobie vždy plynie od 20. septembra do 19. septembra nasledujúceho roka. Subjekty oprávnené delegovať svojho zástupcu doručia písomnosť, ktorou delegujú svojich zástupcov na príslušné funkčné obdobie Komisii športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi každoročne najneskôr do 15. septembra," priblížila.



Primátorka Katarína Macháčková podotkla, že práve zapojenie mladých do politiky je kľúčové pre budúcnosť demokratických spoločností, pričom samospráva chce vytvárať podmienky, v ktorých mladí môžu vyjadriť svoje názory a prispieť k spoločenským zmenám.