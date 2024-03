Prievidza chce uzatvoriť plochu pri ceste I/64 na vstupe do mesta

Prievidza 6. marca (TASR) - Mesto Prievidza plánuje uzatvoriť plochu pri ceste I/64 v blízkosti Základnej školy s Materskou školou (ZŠ s MŠ) na Malonecpalskej ulici. Priestor dlhodobo slúži na parkovanie kamiónov, ale najmä mobilných reklamných zariadení. Od hlavnej cesty samospráva onedlho osadí deliace stĺpiky, ktorými zabráni vjazdu vozidiel na plochu. Informoval o tom viceprimátor Michal Dobiaš.



Radnica má už na realizáciu zámeru vypracovaný projekt dopravného značenia, ktorý odsúhlasili príslušné orgány, ako aj okresný dopravný inšpektorát.



"Naším cieľom je zatraktívniť túto časť verejného priestoru, ktorá tvorí vstup do nášho mesta. Zároveň sme vypočuli aj požiadavku rodičov detí zo ZŠ s MŠ Malonecpalská, ktorí sa sťažovali na to, že pri vodení detí do školy a škôlky, vodiči vozidiel robili hluk, osobnú potrebu a podobne," vysvetlil Dobiaš.



Zároveň táto plocha podľa neho slúži na mobilné reklamné zariadenia, križovatka sa tak stáva neprehľadnou a nebezpečnou pri výjazde vozidiel na hlavnú cestu.



Dobiaš zdôraznil, že mesto v žiadnom prípade nebojuje proti vodičom kamiónov a uvedomuje si ich náročnú prácu. "Táto plocha však objektívne nie je vhodná na parkovanie kamiónov a nákladných vozidiel. V našom meste a jeho bezprostrednom okolí je viac možností, kde môžu šoféri z povolania parkovať svoje vozidlá vrátane potrebných služieb," priblížil.



Samospráva chce v úprave verejného priestoru aj v tejto časti mesta pokračovať, avizoval Dobiaš.