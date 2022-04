Rekonštrukciou prejdú i zvyšné dve autobusové nástupištia v Prievidzi

Prievidza 4. apríla (TASR) - Rekonštrukciou prejdú i zvyšné dve nástupištia prímestskej a diaľkovej dopravy na autobusovej stanici v Prievidzi. Zaviazal sa k tomu majiteľ stanice pri uzatvorení nájomnej zmluvy na časť pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Dĺžku nájmu kritizovali na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva koncom marca viacerí poslanci. Mesto považuje zmluvný vzťah za výhodný.



Väčšinu pozemkov a všetky nástupištia na stanici má vo vlastníctve spoločnosť Advance Investments, ktorá vlani zabezpečila rekonštrukciu nástupíšť prímestskej a diaľkovej dopravy. Pozemky pod zvyšnými dvoma nástupišťami vlastní mesto, ktoré ich investorovi dlhodobo prenajíma.



Obnovenie nájomného vzťahu schválili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní. Mesto majiteľovi stanice prenajme pozemky vo svojom vlastníctve na 20 rokov, čo kritizovali viacerí poslanci. "Pre mesto je podľa nášho klubu ekonomicky nerentabilné na takú dlhú dobu uzatvárať akýkoľvek nájomný zmluvný vzťah," uviedol Branislav Gigac z klubu demokratickej opozície. Klub by podľa neho súhlasil s pôvodnou nájomnou zmluvou, ktorá mala dĺžku desať rokov.



Gigac tvrdí, že v budúcnosti sa môže stať, že Advance Investments prostredníctvom svojej spoločnosti SAD Prievidza nebude prevádzkovať prímestskú autobusovú dopravu v okrese. "To bude znamenať, že bude vlastniť túto infraštruktúru a prípadný nový dopravca by nemal k dispozícii takú infraštruktúru, akou je autobusová stanica," ozrejmil.



Primátorka Katarína Macháčková reagovala, že 20 rokov je dlhá doba, mesto však vlastní len pozemky a nie samotné nástupištia. "Čiže nejaká obava, keby tam prišiel iný dopravca, nie je na mieste. Lebo aj tak ten iný dopravca by sa so spoločnosťou Advance Investments musel dohodnúť, keďže vlastní samotné stavby," skonštatovala.



K rekonštrukcii zvyšných dvoch nástupíšť sa zaviazal majiteľ stanice v novej nájomnej zmluve, čo malo byť podľa samosprávy i dôvodom, prečo mu prenajala pozemky na 20 rokov. "Keď si zohľadníme výšku investície, ktorú tam náš partner ide investovať, tak je významná," podotkla primátorka. Spoločnosť bude podľa nej tiež platiť vyšší nájom ako doposiaľ, keďže bude mať i ďalšie pozemky.



Majiteľ stanice mal v minulosti záujem o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta. Proti tomu sa postavili poslanci z klubu demokratickej opozície i susedného mesta Bojnice, ktorí iniciovali petíciu. Investor nakoniec od zámeru ustúpil.