Takáča nahradila v Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi Janka Muchová

Prievidza 30. októbra (TASR) - Novovymenovaného ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD) nahradila v Mestskom zastupiteľstve (MsZ) v Prievidzi Janka Muchová. Nová mestská poslankyňa zložila sľub na rokovaní MsZ v pondelok.



Takáč, ktorý sa do mestského parlamentu dostal za koalíciu strán Smer-SD, Hlas-SD, Sme rodina a SNS, sa vzdal svojho poslaneckého mandátu 25. októbra. V MsZ v Prievidzi pôsobil od roku 2014, v roku 2018 sa neúspešne uchádzal o post primátora.



Muchová kandidovala do prievidzského MsZ ako nezávislá.



Šéf agrorezortu sa už vzdal i svojho poslaneckého mandátu v Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) za volebný obvod Prievidza. "Oznámenie o vzdaní sa poslaneckého mandátu v Zastupiteľstve TSK sme od Richarda Takáča dostali emailom 25. októbra, do podateľne bolo doručené 27. októbra," informovala TASR hovorkyňa TSK Lenka Kukučková. V trenčianskom krajskom parlamente pôsobil Takáč od roku 2013. Nahradiť by ho mala Dominika Vážna (Smer-SD, Hlas-SD, Sme rodina, SNS).