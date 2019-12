Prievidza ročne zaplatí za prevádzku informačných systémov 100.000 eur

Prievidza 30. decembra (TASR) - Mesto Prievidza zaplatí za prevádzku a údržbu jeho informačných systémov, ako i ďalšie s tým súvisiace služby na nasledujúce štyri roky takmer 400.000 eur. Vyplýva to z oznámenia, ktoré v týchto dňoch uverejnilo vo vestníku verejného obstarávania.



Ročne investuje mesto do poskytovania služieb pre prevádzky a údržby informačných systémov spolu s integračným rozhraním a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie produktov takmer 100.000 eur. Vybraný dodávateľ bude riešiť update a upgrade systémov, hotline, metodickú a technickú podporu, školenia, ako i bezpečnostnú politiku.



Zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorila samospráva v polovici decembra so spoločnosťou Cora Geo, so sídlom v Martine, a to na dobu určitú do 31. decembra 2023. Za služby jej zaplatí za štyri roky 397.714,46 eura. Firma sa do súťaže vyhlásenej koncom októbra prihlásila ako jediná, súťažné podklady si vyžiadali dovedna tri spoločnosti. Ponuku sa radnica rozhodla prijať a súťaž nezrušila. "Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo vestníku verejného obstarávania, čo znamená, že bolo verejne prístupné pre neobmedzený počet záujemcov. Predložená ponuka spĺňala všetky náležitosti a v danej zákazke uchádzači nevyužili možnosť predloženia opravného prostriedku, čo svedčí o transparentnom a nediskriminačnom nastavení zákazky ako takej," zdôvodnila svoj postup radnica.



Informačné systémy využíva samospráva pre činnosti súvisiace s katastrom nehnuteľností, daňami, účtovníctvom, dopravou, mestskou políciou, podnikateľmi, stavebnou činnosťou, voľbami či sociálnymi vecami.