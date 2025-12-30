< sekcia Regióny
Prievidza rozšíri parkovaciu zónu do lokality Piesky
Lokalita je vymedzená Kukučínovou, Sitnianskeho, Vajanského a Východnou ulicou, Ulicou Ľ. Podjavorinskej, Nábrežím A. Kmeťa, Veľkolehotskou a Malolehotskou cestou.
Autor TASR
Prievidza 30. decembra (TASR) - Mesto Prievidza rozšíri centrálnu mestskú parkovaciu zónu o lokalitu Piesky. Vodiči tam za parkovanie budú platiť od februára budúceho roka. Príslušné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) schválili mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní, samospráva ešte pred rozšírením zóny pristúpila na Pieskoch k zmene organizácie dopravy.
Rozšírenie parkovacej zóny do lokality Piesky, tzv. zóny F, je zásadnou zmenou aktualizácie VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza, povedal vedúci právnej kancelárie mesta Róbert Pietrik. „Doterajšie pravidlá parkovania sa nemenia, iba sa rozširuje zóna o ďalšie parkovacie miesta. Na Pieskoch tak pribudne 254 nových označených miest,“ ozrejmil.
Radnica tvrdí, že rozšírením zóny reaguje na podnety verejnosti, pričom nejde o náhle rozhodnutie, ale výsledok dlhodobých požiadaviek obyvateľov, mestských poslancov aj mestskej polície. Viceprimátor Michal Dobiaš spomenul, že na Pieskoch sa opakovane objavovali problémy s parkovaním. „Vozidlá mimomestských vodičov často stáli v križovatkách, bránili výjazdom z dvorov alebo znemožňovali plynulú obojsmernú premávku, keďže nedodržiavali potrebný šesťmetrový odstup. Z týchto dôvodov bolo rozšírenie centrálnej parkovacej zóny identifikované ako nevyhnutný krok k zlepšeniu bezpečnosti a organizácie dopravy v tejto oblasti,“ priblížil Dobiaš.
Samospráva od rozšírenia zóny podľa hovorkyne mesta Michaely Beňadikovej očakáva predovšetkým upokojenie dopravy a organizovanejšie parkovanie. Zmeny majú priniesť aj úpravu dopravných režimov, čím sa zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky - vodičov, cyklistov aj chodcov.
Od 1. februára 2026 bude môcť v zóne legálne parkovať iba rezident a návštevník, ktorý spĺňa podmienky regulácie statickej dopravy. „Rezidenti, ktorí splnia podmienky regulatívov, si budú môcť obstarať rezidentské karty, ktoré im umožnia využívať uličný priestor riešeného územia za zvýhodnené podmienky,“ priblížila Beňadiková.
O rezidentskú kartu budú môcť obyvatelia požiadať od 15. januára 2026 v sídle Technických služieb mesta Prievidza na Mariánskej ulici alebo na internetovej stránke www.parkovanieprievidza.sk.
Spolu s rozšírením zóny pristúpila samospráva od polovice decembra i k zmene organizácie dopravy, reagovala tak na platnú legislatívu, aby bolo možné na vybraných uliciach parkovať. „Ulica Nábrežie A. Kmeťa má po novom jednosmernú premávku v dvoch úsekoch - prvý úsek je v smere od križovatky so svetelnou signalizáciou na Nadjazdovej ulici po most spájajúci túto ulicu s Nábrežím sv. Cyrila a druhý úsek je vedený v opačnom smere cez Malolehotskú cestu a Veľkolehotskú cestu späť k mostu,“ konkretizovala Beňadiková.
Doplnila, že Východná ulica je jednosmerná v smere od Nábrežia A. Kmeťa po Nadjazdovú, pričom úsek medzi ulicami Vajanského a Ľ. Podjavorinskej zostal obojsmerný. „Zmena sa dotkla aj Ulice Ľ. Podjavorinskej, ktorá má jednosmernú premávku od Východnej ulice po Nábrežie A. Kmeťa. Ostatné ulice zostali v pôvodnom dopravnom režime,“ dodala.
