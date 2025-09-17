Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prievidza s dopravcom zaviedla novú zastávku MHD na Tulipánovej ulici

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Nový cestovný poriadok nájde verejnosť na stránke dopravcu.

Autor TASR
Prievidza 17. septembra (TASR) - Mesto Prievidza s dopravcom zaviedli novú autobusovú zastávku mestskej hromadnej dopravy (MHD) na Tulipánovej ulici. Zastávka je súčasťou linky číslo 40 v smere na Kolotoč od septembra. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.

Samospráva v spolupráci so SAD Prievidza tak vyhoveli požiadavke obyvateľov danej lokality, aby im uľahčili presuny. „Vnímame potreby našich občanov a chceme, aby mali k verejnej doprave čo najbližšie. Či už pri cestách za lekárom, do obchodu alebo pri každodenných povinnostiach,“ uviedol viceprimátor Michal Dobiaš.

.

