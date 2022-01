NÁVRAT DO LAVÍC: Školy v SR začali s prezenčným vyučovaním

Bratislava 10. januára (TASR) - K prezenčnému vyučovaniu sa v pondelok vracajú žiaci materských, základných a stredných škôl na celom Slovensku a školy sa opäť začínajú riadiť takzvaným školským semaforom. Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú, rozhodnutie o prípadnom zatvorení celej školy z dôvodu nepriaznivej situácie môže spraviť len regionálny hygienik.



Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sú na školách opäť povinné rúška. Výnimky platia pre deti v MŠ, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov.



S prezenčnou výučbou začali vo všetkých základných školách v Prievidzi



Do školských lavíc sa v pondelok po vianočných prázdninách vrátili deti v rámci všetkých základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. V prevádzke sú rovnako všetky materské školy (MŠ). Pre TASR to v pondelok uviedla vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana Mestského úradu v Prievidzi Beáta Révayová.



"Pri nástupe po prázdninách nenastali žiadne problémy či kolízie. Otázne je otvorenie základnej umeleckej školy a centra voľného času, pretože ministerstvo školstva nezaujalo k týmto školám a školským zariadeniam jednoznačný postoj," ozrejmila Révayová.



Ešte v pondelok popoludní podľa nej bude on-line stretnutie k tejto téme. "Dúfame, že dostaneme jasné usmernenia k ich otvoreniu a prevádzke," doplnila.



Zariadenia majú k dispozícii i testy na zistenie prítomnosti nového koronavírusu. "Naše školy sú zabezpečené samotestami v dostatočnom počte, a to aj žiaci, aj zamestnanci školy," dodala Révayová.



Rimavská Sobota otvorila všetky školy aj škôlky vo svojej pôsobnosti



Mesto Rimavská Sobota v pondelok po predĺžených zimných prázdninách otvorilo všetky materské školy (MŠ) i základné školy (ZŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre TASR to potvrdila vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Mestského úradu v Rimavskej Sobote Karina Kochanová.



"ZŠ aj MŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti otvorili všetky triedy. Druhý stupeň ZŠ bol zatvorený v zmysle rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote od 1. decembra," pripomenula Kochanová. Ako dodala, samotesty na ochorenie COVID-19 boli do ZŠ distribuované ešte koncom minulého roka.



V Bardejove otvorili všetkých šesť základných škôl



Všetkých šesť základných škôl (ZŠ), ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti mesto Bardejov, v pondelok otvorilo svoje brány. Ako pre TASR uviedol jeho hovorca Štefan Hij, z celkového počtu zapísaných žiakov 3913 nastúpilo viac ako 97 percent.



"Pozitivita žiakov na ochorenie COVID-19 bola hlásená na dvoch ZŠ v počte osem žiakov. Pozitivita zamestnancov bola hlásená na jednej škole v počte dvoch. Aj naďalej sa riadime školským semaforom. V platnosti ostávajú podmienky samotestovania žiakov minimálne dvakrát týždenne a povinné rúška. Samotesty pre rodičov sú distribuované do jednotlivých ZŠ a následne ich škola distribuuje rodičom," uviedol Hij.