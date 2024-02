Prievidza sa opäť zapojila do projektu Dajme spolu gól

Prievidza 2. februára (TASR) - Deti z vybraných štyroch materských škôl (MŠ) v Prievidzi opäť absolvujú športovú pohybovú prípravu so zameraním na futbal. Mesto začiatkom roka uzavrelo so športovým klubom FC Baník Prievidza zmluvu o spolupráci pri realizovaní projektu Dajme spolu gól 2022/2024. Informoval o tom referent kancelárie primátorky mesta Dalibor Snoha.



"Poslaním projektu Dajme spolu gól je popularizovať futbal u detí v materských a základných školách na Slovensku," pripomenul Snoha.



Projekt podľa neho spočíva v realizovaní športovo-pohybovej aktivity so zameraním na futbal pre dievčatá a chlapcov, ktorá sa uskutočňuje jedenkrát v týždni a zabezpečujú ju kvalifikovaní tréneri s platnou futbalovou licenciou.



Primátorku Katarínu Macháčkovú podľa jej slov teší, že sa mestu opäť podarilo získať podporu na realizovanie aktívnej pohybovej prípravy, tentoraz pre štyri MŠ. "Verím, že aj takýmto spôsobom dokážeme zastaviť dlhodobo klesajúci záujem detí o športovanie a pohybové aktivity," podotkla Macháčková.



FC Baník Prievidza v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) na základe uzatvorenej zmluvy poskytne na realizáciu projektu materiálno-technické vybavenie pre MŠ na Ceste V. Clementisa, Ulici A. Mišúta, Nábreží sv. Cyrila a pre Ulici D. Krmana. "Škôlky tak získajú futbalové lopty, sieťky na lopty, rozlišovacie vesty, označovacie méty, prekážky, súpravy kužeľov, koordinačný rebrík, malé prenosné bránky, malú pumpu či tričká pre deti a trénerov," dodal Snoha.