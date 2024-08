Prievidza sa pripravuje na opravu ďalších ciest a chodníkov

Prievidza 7. augusta (TASR) - Samospráva Prievidze pripravuje opravu ďalších vybraných ciest a chodníkov na území mesta. Cez verejnú súťaž vybrala zhotoviteľa projektovej dokumentácie, za prípravné práce mu zaplatí 80.748 eur. Informoval o tom referent kancelárie primátorky Dalibor Snoha.



"Zmluvu o dielo uzatvorila radnica so spoločnosťou Davprojekt v týchto dňoch, jej predmetom je vypracovanie technického podkladu pre výber zhotoviteľa opráv miestnych ciest a chodníkov v meste, ktorý bude spojený s výkonom autorského dohľadu," uviedol Snoha.



Firma vypracuje technické podklady pre opravu ciest na Nábreží A. Kmeťa, Lúčnej, Bakalárskej, Zadnej, Súbežnej ulici, Ulici J. Fándlyho, Šulekovej, Koncovej a Viničnej ulici, Ulici M. Benku, Veternej ulici a parkoviska na Ulici M. Mišíka.



Chodníky chce zase mesto opraviť na Dlhej, Duklianskej, Richtárskej ulici, Ulici A. Stodolu, Ľ. Ondrejova, Rade L. N. Tolstého, Ulici I. Vysočana a Ulici M. R. Štefánika.



"Predpokladané dodanie projektových prác je plánované do konca novembra tohto roka. Samotná realizácia rekonštrukcie bude nasledovať po schválení finančných prostriedkov v rozpočte na budúci rok," doplnil Snoha.



Primátorka Katarína Macháčková podotkla, že mesto kontinuálne pracuje na opravách ciest a chodníkov. "Technicky ani finančne nie je možné zrekonštruovať všetky komunikácie tak rýchlo, ako by sme si možno želali, ale je to jedna z našich hlavných priorít," podotkla Macháčková. Samospráva podľa jej slov verí, že kvalitná infraštruktúra a zlepšenie verejného priestoru prispievajú k vyššej kvalite života pre všetkých obyvateľov Prievidze.