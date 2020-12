Prievidza sa pripravuje na zber kuchynského odpadu

Prievidza 12. decembra (TASR) - Domácnosti v Prievidzi dostanú vrecká na zber kuchynského odpadu, mesto plánuje obstarať i nové nádoby. Podmienky zberu biologického kuchynského rozložiteľného odpadu, s ktorým začne samospráva v prvom polroku budúceho roka, upravuje i nové znenie všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Mestskí poslanci ho schválili na svojom rokovaní tento týždeň.



"Doteraz sme zbierali v meste Prievidza len jeden druh odpadu, a to zelený, teda trávu, konáre, ale medzi biologicky rozložiteľný odpad patrí nepochybne i ten z prípravy jedál. Aby sme ho mohli na území mesta zbierať, museli sme do nášho VZN zapracovať nové nakladanie s takýmto druhom odpadu," načrtol viceprimátor Ľuboš Maxina.



Pôvodne mali samosprávy podľa neho začať so zberom už od januára budúceho roka, po rokovaniach kompetentných termín posunuli. So zberom kuchynského odpadu tak mesto začne v marci alebo v apríli 2021, a to v závislosti od ukončenia verejného obstarávania na zber. "Je tu nesúlad viacerých právnych noriem a dnes ešte stále chýba vykonávací predpis, ktorým je vyhláška vydaná ministerstvom. Nemohli sme tak vyhlásiť verejné obstarávanie na túto činnosť," ozrejmil. Rezort životného prostredia podľa Maxinu tiež deklaroval, že nebude sankcionovať mestá, ktoré preukážu, že sa na zber kuchynského odpadu pripravujú a zabezpečia ho do konca prvého polroka budúceho roka, čo má byť i prípad Prievidze.



"Každá domácnosť, či v bytovom alebo v rodinnom dome, dostane počas prvého polroka budúceho roka pred zavedením zberu biodegradovateľné vrecká. Do týchto budú môcť ľudia vkladať odpad z prípravy jedál, ako sú vňate, šupy či ďalšie. Tieto budú následne vhadzovať do nádob," priblížil ďalej Maxina.



Pri rodinných domoch to podľa neho budú tie isté nádoby, ktoré ľudia dostali v rámci projektu zberu biologicky rozložiteľného odpadu, pri bytových domoch to budú nádoby, ktoré mesto obstará prostredníctvom verejnej súťaže. "Pôjde o 140-litrové nádoby, pri každom stojisku budú dve," spresnil.



Kuchynský odpad budú spracovávať v miestnej kompostárni, čím mestu nevzniknú ďalšie náklady. K spracovaniu odpadu bude musieť radnica dokúpiť stabilizačné zariadenie v hodnote približne 50.000 eur.