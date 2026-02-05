< sekcia Regióny
Prievidza sa zapojila do kampane Bezpečné miesto
Viceprimátor Prievidze Norbert Turanovič je podľa svojich slov presvedčený, že je veľmi dôležité, aby mestá a obce pomáhali deťom, ktoré sú v ohrození.
Autor TASR
Prievidza 5. februára (TASR) - Mesto Prievidza sa zapojilo do kampane Bezpečné miesto. Podstatou kampane, ktorú realizuje v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi, je poskytnúť deťom vo veku od šiestich do 16 rokov čo možno najširšie možnosti zdôverenia sa s ich problémami. Kontaktným bodom pre nich budú pracovníčky odboru školstva na mestskom úrade (MsÚ).
Samospráva sa do kampane zapojila vo štvrtok nalepením nálepky Bezpečné miesto na vchode budovy MsÚ, následné zoznámenie sa s aktivitou absolvovali deti zo Základnej školy (ZŠ) na Mariánskej ulici.
Celoslovenská kampaň je určená žiakom druhého stupňa ZŠ, s jej realizáciou začal úrad práce v novembri. „Jej cieľom je predstaviť deťom MsÚ, ale aj ďalšie inštitúcie, v ktorých môžu požiadať o pomoc v prípade, že sú porušené ich základné práva. Zároveň chceme deti viac angažovať do tejto činnosti, aby získali prehľad a mohli to tlmočiť aj svojim spolužiakom v rámci druhej časti kampane,“ načrtol Imrich Šoltés z úradu práce v Prievidzi. Kampaň má tiež podľa neho za cieľ nastaviť postup priamo na úradoch, aby tamojší zamestnanci neboli zaskočení z toho, že môže prísť mladý človek a požiadať v ich inštitúcii o pomoc.
„Mladý človek príde na úrad, kde ho prijmú vyčlenení pracovníci, vypočujú si jeho problém a následne vyhodnotia ďalší postup. Záleží na tom, o aký problém ide, či už je to doma, v škole alebo nejaké protiprávne konanie a na základe neho zabezpečia ďalšiu pomoc. Ide nielen o vyrozumenie ďalšej príslušnej inštitúcie, ale aj samotný transport dieťaťa a celú podporu počas pomoci,“ priblížil Šoltés.
Kampaň ocenil i siedmak Jakub zo ZŠ na Mariánskej ulici, deti podľa neho získajú na úrade pomoc so šikanou či týraním, keď ju nenájdu u spolužiakov alebo učiteľov. „Sú tu tak ľudia, ktorí majú väčšiu moc a dokážu s tým niečo spraviť,“ podotkol Jakub.
Viceprimátor Prievidze Norbert Turanovič je podľa svojich slov presvedčený, že je veľmi dôležité, aby mestá a obce pomáhali deťom, ktoré sú v ohrození. „Nestačí len to, aby MsÚ alebo obecné úrady boli označené ako bezpečné miesta pre deti, je veľmi dôležité, aby aj naši zamestnanci vedeli, čo majú robiť a ako majú postupovať v prípade, keď dieťa na úrad príde,“ dodal.
Bezpečné miesto deti nájdu v Prievidzi i na okresnom riaditeľstve Policajného zboru, úrade práce, do kampane sa v okrese zapojí i samospráva Bojníc, Novák a Handlovej.
Samospráva sa do kampane zapojila vo štvrtok nalepením nálepky Bezpečné miesto na vchode budovy MsÚ, následné zoznámenie sa s aktivitou absolvovali deti zo Základnej školy (ZŠ) na Mariánskej ulici.
Celoslovenská kampaň je určená žiakom druhého stupňa ZŠ, s jej realizáciou začal úrad práce v novembri. „Jej cieľom je predstaviť deťom MsÚ, ale aj ďalšie inštitúcie, v ktorých môžu požiadať o pomoc v prípade, že sú porušené ich základné práva. Zároveň chceme deti viac angažovať do tejto činnosti, aby získali prehľad a mohli to tlmočiť aj svojim spolužiakom v rámci druhej časti kampane,“ načrtol Imrich Šoltés z úradu práce v Prievidzi. Kampaň má tiež podľa neho za cieľ nastaviť postup priamo na úradoch, aby tamojší zamestnanci neboli zaskočení z toho, že môže prísť mladý človek a požiadať v ich inštitúcii o pomoc.
„Mladý človek príde na úrad, kde ho prijmú vyčlenení pracovníci, vypočujú si jeho problém a následne vyhodnotia ďalší postup. Záleží na tom, o aký problém ide, či už je to doma, v škole alebo nejaké protiprávne konanie a na základe neho zabezpečia ďalšiu pomoc. Ide nielen o vyrozumenie ďalšej príslušnej inštitúcie, ale aj samotný transport dieťaťa a celú podporu počas pomoci,“ priblížil Šoltés.
Kampaň ocenil i siedmak Jakub zo ZŠ na Mariánskej ulici, deti podľa neho získajú na úrade pomoc so šikanou či týraním, keď ju nenájdu u spolužiakov alebo učiteľov. „Sú tu tak ľudia, ktorí majú väčšiu moc a dokážu s tým niečo spraviť,“ podotkol Jakub.
Viceprimátor Prievidze Norbert Turanovič je podľa svojich slov presvedčený, že je veľmi dôležité, aby mestá a obce pomáhali deťom, ktoré sú v ohrození. „Nestačí len to, aby MsÚ alebo obecné úrady boli označené ako bezpečné miesta pre deti, je veľmi dôležité, aby aj naši zamestnanci vedeli, čo majú robiť a ako majú postupovať v prípade, keď dieťa na úrad príde,“ dodal.
Bezpečné miesto deti nájdu v Prievidzi i na okresnom riaditeľstve Policajného zboru, úrade práce, do kampane sa v okrese zapojí i samospráva Bojníc, Novák a Handlovej.