Samospráva Prievidze buduje na ulici Za depom ostrovček

Prievidza 22. novembra (TASR) - Samospráva Prievidze začala s výstavbou ostrovčeka na priechode pre chodcov na ulici Za depom. Investíciou sleduje zlepšenie bezpečného pohybu chodcov v križovatke s Bojnickou cestou. Informovala o tom referentka kancelárie primátorky Michaela Beňadiková.



"Stavebné práce pozostávajú z vytvorenia ochranného ostrovčeka ohraničeného lepenými cestnými obrubníkmi v mieste nového priechodu pre chodcov, úprav existujúcich pripojovacích chodníkov, ako aj zo zabezpečenia bezpečného pohybu občanov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie," konkretizovala Beňadiková. Súčasťou prác je podľa nej i osvetlenie priechodu.



Vybudovanie ostrovčeka by mal dodávateľ ukončiť do 75 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Zhotoviteľom je prievidzská spoločnosť OSP, a. s., Obchod, Stavebníctvo, Podnikanie. Za práce jej mesto zaplatí 34.363,64 eura.