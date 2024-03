Prievidza chce zakázať hazard na území mesta

Prievidza 21. marca (TASR) - Samospráva Prievidze chce regulovať hazard na území mesta. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré by malo viesť k zákazu hazardu, predloží radnica na májové rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ). Návrhom sa budú zaoberať ešte príslušné komisie pri MsZ.



Primátorka Katarína Macháčková podotkla, že závislosť na hazardných hrách je závažným problémom, ktorý ovplyvňuje nielen jednotlivca, ale aj jeho rodinu, priateľov a širšiu komunitu.



"Radnica vníma, že v meste vznikajú nové prevádzky prevádzkujúce hazardné hry," spomenula hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Licencie na prevádzkovanie hazardných hier udeľuje výhradne Úrad pre reguláciu hazardných hier pre celé územie SR, preto mesto podľa nej nemá priamu informáciu, komu bola licencia vydaná a na aké obdobie. "Obce podľa zákona o hazardných hrách vydávajú vyjadrenia k umiestneniu hazardných hier s adresou prevádzky, ktoré platia počas celej dĺžky licencie, a ktoré musí žiadateľ o licenciu predložiť Úradu pre reguláciu hazardných hier. Ďalej obce spravujú paušálne odvody z prevádzkovania týchto hier, ktoré sa na účet mesta odvádzajú k 30. aprílu a k 31. decembru v príslušnom roku a mesačné odvody," priblížila legislatívu Krajčiová.



"Spoločne s odbornými pracovníkmi analyzujeme možnosti obmedzenia hazardu na území mesta. Jednotlivé samosprávy majú regulovaný hazard rôzne. Od definovaných vzdialeností, kde by sa herne a kasína nemali nachádzať, napríklad školy, školské a sociálne zariadenia, prípadne konkrétne dni a sviatky, kedy majú byť prevádzky herní a kasín zatvorené, až po úplný zákaz hazardu. Nájsť vhodnú úpravu si vyžaduje dôkladnú analýzu," doplnila primátorka.



Krajčiová ozrejmila, že tento krok neznamená okamžité zatvorenie všetkých herní a kasín, nakoľko v zmysle zákona o hazardných hrách sa toto nariadenie nevzťahuje na prevádzkovateľov, ktorým bola udelená licencia pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia do skončenia platnosti danej individuálnej licencie. Platnosť týchto licencií v meste Prievidza sa vo väčšine prípadov pohybuje v termíne do konca roka 2025 až 2027.



"Uvedomujeme si samozrejme aj možný výpadok v príjmoch rozpočtu, ktorý regulácia hazardu v našom meste prinesie. No z dôvodu čoraz viac šíriacej sa siete online hazardu chceme aspoň eliminovať miesta podporujúce vznik patologického hráčstva," uzatvorila primátorka.



Úplné znenie VZN bude predmetom rokovania a pripomienkovania komisií pri MsZ, ktoré zasadajú od 4. apríla.