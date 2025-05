Samospráva Prievidze pripravuje rekonštrukciu domu kultúry

Prievidza 6. mája (TASR) - Samospráva Prievidze pripravuje rekonštrukciu a modernizáciu domu kultúry na sídlisku Píly. Cez verejnú súťaž už vybrala dodávateľa projektovej dokumentácie, ktorá sa predovšetkým zameria na svetelnú scénickú, zvukovú a komunikačnú, ako i hľadiskovú strojnú technológiu. Financie na zabezpečenie investície bude radnica žiadať z fondov Európskej únie. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



Cieľom pripravovanej rekonštrukcie je dosiahnuť výrazné zlepšenie technických a prevádzkových podmienok pri organizovaní kultúrnych podujatí rôzneho charakteru. „Rekonštrukciou vytvoríme podmienky pre všetkých účinkujúcich, ktorí k nám prichádzajú, či už z amatérskeho alebo profesionálneho sveta kultúry. Zároveň zvýšime komfort pre našich návštevníkov,“ uviedla riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska (KaSS) v Prievidzi Dana Horná.



Projekt vypracuje architektonický ateliér MARCOOP z Martina, samospráva mu zaplatí 28.019,40 eura.



Dokumentácia sa zameria predovšetkým na tri kľúčové oblasti. Svetelná scénická technológia bude riešiť komplexné osvetlenie javiska a sály s využitím profesionálnych LED reflektorov rôznych typov, vrátane nosných konštrukcií a vedení. „Zabezpečiť chceme i nové ozvučenie pridružených priestorov, ako sú klubovne, bábková sála, vstupná hala a réžia. Súčasťou bude aj nový digitálny interkom systém pre komunikáciu v rámci technického zázemia,“ doplnila Beňadiková.



Najzásadnejšou zmenou pre divákov bude podľa nej návrh nového elektricky zasúvateľného sedenia s kapacitou minimálne 260 miest. „Tento prvok prinesie vyššiu variabilitu pri usporiadaní podujatí, pričom sa zachová komfort aj bezpečnosť návštevníkov,“ zhodnotila.



Projektovú dokumentáciu spracuje zhotoviteľ v súlade s podmienkami výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá podporuje investície do kultúrneho dedičstva a infraštruktúry. „Práce na projektovej dokumentácii musia zohľadniť environmentálne zásady a dôsledne oddeliť oprávnené a neoprávnené výdavky podľa požiadaviek výzvy. Finálny návrh by mal byť pripravený na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorý by modernizáciu umožnil zrealizovať s podporou z európskych fondov,“ dodala hovorkyňa mesta.