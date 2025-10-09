< sekcia Regióny
Seniori v Prievidzi sa môžu zaregistrovať do knižnice zadarmo
Knižnica zároveň počas októbra pripravila viacero podujatí, prvé sa uskutočnili už začiatkom mesiaca a ponúkli medzigeneračné tvorenie a predstavenie knihy o bábätkách v krojoch Moniky Klučiarovej.
Autor TASR
Prievidza 9. októbra (TASR) - Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi sa aj tento rok pripojila k tradícii októbra - Mesiaca úcty k starším. Pri tejto príležitosti majú seniori počas celého mesiaca možnosť zaregistrovať sa do knižnice bez poplatku. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Ďalšie podujatia v knižnici počas októbra budú patriť besedám so spisovateľmi, 10. októbra predstavia svoju tvorbu autorky povestí Katarína Mikolášová a Renáta Matúšková, 13. októbra priblíži publikáciu Luka Brase a jeho parížske denníky prekladateľka knihy do francúzštiny Marianna Oravcová. Prievidzský autor Juraj Krištín priblíži na besede svoju knihu Život na krídlach dobrodružstva 20. októbra a 27. október bude patriť programu pre žiakov základných škôl s ilustrátorom Adolfom Dudekom.
