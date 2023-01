Prievidza si chce časť odpadového hospodárstva zabezpečiť sama

Prievidza 4. januára (TASR) - Mesto Prievidza si chce časť odpadového hospodárstva zabezpečiť vo vlastnej réžii. Založiť by na to malo novú obchodnú spoločnosť. Vyplynulo to z analýzy stavu nakladania s odpadovým hospodárstvom, ktorú si dalo vypracovať.



Analýzu vzali na vedomie na svojom rokovaní v decembri minulého roka mestskí poslanci. Zároveň schválili, že činnosti vyplývajúce so zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve odporúčajú zabezpečiť treťou stranou, teda vyhlásiť verejné obstarávanie na dobu neprekračujúcu päť rokov. Prostredníctvom novozaloženej obchodnej spoločnosti má mesto zabezpečovať nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom, biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom, prevádzku kompostárne a zberného dvora.



"Mesto má k dispozícii niektoré zariadenia, má vlastnú triediacu linku, kompostáreň, zberové vozidlá, zberný dvor. Budeme sa tak snažiť niektoré veci v odpadovom hospodárstve zabezpečiť vlastnými silami. Prax ukáže, či to bolo, alebo nebolo správne rozhodnutie," uviedol vedúci právnej kancelárie mesta Róbert Pietrik.



Samospráva sa podľa neho uchádza o fondy Európskej únie i na mechanicko-biologickú úpravu odpadu, ktorá mala byť pôvodne povinná od 1. januára tohto roka, čo by v prenesenom význame znamenalo pre mesto ďalšie náklady vo výške 800.000 eur ročne. "Tieto by sa zase premietli do poplatku pre obyvateľov. Keby sme si toto zariadenie v hodnote približne 4,2 milióna eur vybudovali sami, nemuselo by byť súčasťou poplatku a platila by sa len jeho prevádzka. Keby prišla tretia strana, automaticky by si to musel započítať, keďže ide o financie, ktoré na to vynaložil," priblížil.



Radnica má záujem v tejto súvislosti zabezpečiť aj takzvané smart city riešenia, nádoby na odpad by mali vlastné váhy, rovnako ako zberové vozidlá. "Kuchynský odpad tvorí podstatnú zložku nášho odpadu, za ktorý platíme. Náklady na jeho zneškodnenie sú ďaleko nižšie ako náklady za zneškodnenie komunálneho odpadu. Zámerom mesta je tak aj vplývať na obyvateľov, aby sa správali zodpovedne, čo by pre nich možno znamenalo nižší poplatok alebo minimálne to, že by sa nezvyšoval," skonštatoval Pietrik.



Na novú povinnosť v podobe mechanicko-biologickej úpravy odpadu, ktorá začne platiť od roku 2024, chce byť mesto podľa neho pripravené. "V prvom rade máme rok i na to, aby sme si obstarali dodávateľa na komunálny odpad a triedený zber. To sa bude zabezpečovať stále externe. Medzitým začneme riešiť sekundárne záležitosti či už existujúcou alebo novozaloženou spoločnosťou. Zaoberať sa tým budú poslanci na najbližšom rokovaní," dodal.