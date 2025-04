Prievidza si zoberie úvery za vyše 6 mil. eur, opozícia to kritizuje

Prievidza 28. apríla (TASR) - Mesto Prievidza si plánuje zobrať úverové zdroje v súhrnnej výške viac ako 6,219 milióna eur. Ich prijatie v rámci prvej zmeny rozpočtu, ktorú schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok, kritizuje klub Lepšia Prievidza. Okrem iného žiadal od radnice dosahy plánovaných investícií. Vedenie Prievidze kritiku odmieta, argumentuje, že potrebuje zabezpečiť rozvoj mesta.



Na úhradu kapitálových výdavkov pre tento rok si chce radnica zobrať 3,5 milióna eur, ďalší milión eur je určený ako preklenovací úver k projektom financovaným z fondov Európskej únie. Úverové zdroje vo výške 500.000 eur chce samospráva využiť na úhradu bežných výdavkov schválených v rozpočte a zobrať si chce aj kontokorentný úver vo výške 600.000 eur. Z Environmentálneho fondu chce čerpať úverové zdroje v celkovej výške 619.065 eur.



Klub Lepšia Prievidza nepodporil zmenu rozpočtu pre prijatie nových úverových zdrojov vo výške viac ako šesť miliónov eur, na ktoré mesto podľa neho nemá zabezpečené adekvátne krytie. Natália Svítková z klubu poukázala na to, že mesto má znížený rezervný fond, ktorý používa na krytie úhrad úrokov a istín úverov. Mesto podľa nej nemá ani víziu, ide od projektu k projektu a od opravy k oprave, kritizovala i to, že poslanci nemajú informácie o tom, ako sa mesto stavia ku konsolidácii, nerozmýšľa o jej dosahoch a dosahoch inflácie.



„My sme sa ani raz nevyjadrili, že sme vyslovene proti úveru ako takému. Chceme vedieť, na čo konkrétne budú použité prostriedky z tohto úveru. Sú tam presne vymenované investície, čo je fakt, avšak chceme vedieť, aký dosah budú mať pre budúcnosť našich obyvateľov, či sú prípadným budúcim žráčom našich prostriedkov,“ argumentovala Svítková a pýta sa, prečo mesto nehľadá aj spôsoby, ako nájsť investície na také projekty, ktoré by mohli generovať príjmy.



Viceprimátor Michal Dobiaš v reakcii pripomenul, že úver na kapitálové výdavky môže mesto zo zákona použiť iba na investičné akcie, rekonštrukcie ciest, chodníkov a budovanie parkovacích miest, čo sú požiadavky obyvateľov. Zdroje využije i na dočasné prefinancovanie projektov z fondov. „Máme schválené alebo alokované finančné prostriedky v objeme takmer 17 miliónov eur a plánujeme ďalšie vo výške 25 miliónov eur. Je to výsledok vízie, ktorú máme. Dnes je na to ideálna príležitosť, aby sme úvery načerpali. Je to z dôvodu, že sme svedkami rapídnej inflácie, ktorá znehodnotí peniaze a znamená i zvýšenie nákladov,“ argumentoval.



Dobiaš zároveň odmietol kritiku o zabezpečení krytia úverov, nové úvery budú mesto stáť na dlhovej službe 400.000 eur ročne, ale v plnej miere až od roku 2027. „Do konca roku 2027 nám skončia úvery, ktorých dlhová služba je okolo 750.000 eur ročne a bude nahradená novou vo výške približne 400.000 eur,“ vyčíslil. Viceprimátor zároveň priblížil, že mesto reaguje i na konsolidáciu, a to pravidelným vyhodnocovaním jednotlivých položiek v rozpočte, znižovaním nákladov, prepustením pracovníkov z úradu či efektívnym vymáhaním daňových nedoplatkov.