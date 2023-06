Školáci v Prievidzi si precvičili, ako reagovať v krízových situáciách

Prievidza 15. júna (TASR) - Deti z prievidzských základných škôl (ZŠ) si precvičili, ako majú reagovať a postupovať pri krízových situáciách. Úlohy zamerané na prvú pomoc, obratnosť či logiku absolvovali vo štvrtok v rámci účelového branného cvičenia pod dozorom príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR.



Ukážkový športový deň pod gesciou Ministerstva obrany (MO) SR mali žiaci prievidzských škôl po prvý raz. "Je to ukážka toho, ako si predstavujeme, že by sme ZŠ a stredným školám (SŠ) mohli v budúcnosti pri brannej príprave pomáhať," uviedol generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany (MO) SR Martin Jakál.



Projekt sa podľa neho opiera o Koncepciu prípravy obyvateľstva na obranu štátu, v rámci kurikulárnej reformy na ZŠ sa rezortu totiž podarilo dostať aj brannú výchovu a prípravu. "Cieľom je to robiť po novom, navrátiť to do ZŠ. Máme totiž pocit, že tým, že vypadla základná vojenská služba, o ktorej sa neuvažuje, že by sa vrátila, vypadlo i povedomie o ozbrojených silách, ako zvládať jednotlivé krízové situácie a ako sa v nich zdokonaľovať," vysvetlil.



Deti si v rámci cvičenia v areáli ZŠ na Ulici S. Chalupku osvojili základné zručnosti pri zvládaní krízovej situácie, naučili sa správať tímovo, vyskúšali si simulované volanie na linku 112, čakali na nich i logické hádanky. "Cieľom projektu je deti naučiť zvládať krízovú situáciu, aby sa dokázali s rozvahou rozhodnúť a súčasne, aby vedeli v prípade krízovej situácie pomáhať i iným," zhrnul Jakál.



"Mesto Prievidza sa snaží byť dlhodobo inovatívnym aj v oblasti vzdelávania detí. Sleduje i nové trendy, ktoré nastupujú. Jedným z nich je práve návrat ku klasickým branným cvičeniam, ktoré sa časom stratili. Práve táto doba ukazuje, že je potrebné, aby sme sa k tejto myšlienke vrátili," tvrdí primátorka Katarína Macháčková. Samospráva podľa nej plánuje v projekte pokračovať.



Obdobné aktivity robí rezort obrany v spolupráci s OS SR v desiatkach ZŠ a SŠ po celom Slovensku.