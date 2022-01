Škôlkarom v Prievidzi pomáhajú vo vzdelávaní roboty

Prievidza 23. januára (TASR) - Prievidzskí škôlkari sa vzdelávajú v informačných a komunikačných technológiách i za pomoci malých robotov. Samospráva do materských škôl (MŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zakúpila 17 týchto edukačných pomôcok za 5457 eur.



Roboty, ktoré pripomínajú pandy, testovali i v MŠ na ulici A. Mišúta. "Ide o programovateľného robota, ktorý učí deti základom programovania. Deti prostredníctvom základných a rozvíjajúcich podložiek pohybujú s robotom tak, ako si ho hmatateľne naprogramujú," priblížila riaditeľka MŠ Silvia Bošnovičová s tým, že robot sa pohybuje po určitých dráhach, dopredu, prípadne vľavo či vpravo.



Táto učebná pomôcka podľa nej rozvíja deti po rôznych stránkach. "Predovšetkým rozvíja základy digitálneho programovania a okrem toho všetky výkonové štandardy v rôznych oblastiach, ktoré máme v učebných osnovách, ako napríklad jazyk a komunikácia. Tá je v dnešnej dobe u detí veľmi slabá. Ďalej sú to matematické predstavy, dokonca aj zručnosti v hudobnej výchove, keďže si na klávesnici môžu naprogramovať melódiu, tiež v predčitateľskej gramotnosti," ozrejmila. Pomôcka je určená pred deti v predškolskom veku, mesto ju zakúpilo do všetkých tried škôlky na základe podnetu samotnej MŠ.



"S pandou sa deti zžili veľmi ľahko a jednoducho, ide o novú digitálnu hračku a deti už žijú v digitálnej dobe. Myslím, že s tým nemali vôbec problém," skonštatovala učiteľka Erika Cebáková.



U škôlkarov sa podľa nej vďaka hračke rozvíja priestorová orientácia, v rámci programovania si premyslia nejaké kroky, ako viesť robota. Tiež musia dopredu premýšľať, takže i logické uvažovanie, doplnila.



Skôr, ako sa deti zoznámili s pomôckou, naučiť sa s ňou museli robiť učiteľky. "Museli sme sa s tým zoznámiť. Myslím, že patrím do generácie mladších, takže to nebolo až také zložité," dodala Cebáková.



Zakúpením robotov sa Prievidza podľa samosprávy zaradila medzi prvé mestá na Slovensku, v ktorých sa deti budú môcť s pomocou robotov vzdelávať v oblasti informačných a komunikačných technológií.