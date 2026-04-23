Školy i mestský úrad v Prievidzi zostanú 8. mája zatvorené
Autor TASR
Prievidza 23. apríla (TASR) - Základné a materské školy, základná umelecká škola (ZUŠ) i centrum voľného času (CVČ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza zostanú 8. mája, počas štátneho sviatku Deň víťazstva nad fašizmom, zatvorené. Fungovať nebude ani mestský úrad (MsÚ). Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Základné školy, ZUŠ a CVČ udelia na 8. mája žiakom riaditeľské voľno. „Rodičia, ktorí si nebudú vedieť zabezpečiť starostlivosť o deti, môžu využiť dávku ošetrovného zo Sociálnej poisťovne. Tá je dostupná v prípade, ak je škola alebo predškolské zariadenie zatvorené z rozhodnutia riaditeľa,“ vysvetlila Beňadiková.
Jednotlivé školy budú rodičov o konkrétnych opatreniach podľa nej informovať prostredníctvom systému EduPage.
Počas štátneho sviatku, ktorý však nie je dňom pracovného pokoja, zostane zatvorený aj MsÚ, a to z prevádzkových dôvodov.
Usmernenie k 8. máju vydalo pre školy Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Z neho vyplýva, že školy majú viacero možností, ako môžu postupovať. Rezort zároveň upozorňuje, že riaditeľ školy môže dať deťom alebo žiakom riaditeľské voľno iba zo závažných dôvodov.
