< sekcia Regióny
Prievidza spustila elektronické prihlasovanie na príležitostné trhy
Predajcovia tak môžu po novom požiadať o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste aj cez portál slovensko. sk.
Autor TASR
Prievidza 17. apríla (TASR) - Mesto Prievidza zaviedlo elektronické podávanie žiadostí na príležitostné trhy. Predajcovia tak môžu po novom požiadať o vydanie povolenia na predaj na trhovom mieste aj cez portál slovensko.sk. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Ide o významný krok smerom k zefektívneniu a zrýchleniu komunikácie medzi mestom a predajcami, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na obľúbených trhoch a jarmokoch. Zavedenie elektronického systému prináša nielen úsporu času, ale aj vyššiu mieru transparentnosti a komfortu,“ skonštatovala Beňadiková.
Elektronický formulár nájdu predajcovia po prihlásení sa do svojej elektronickej schránky na slovensko.sk. Elektronické podávanie prihlášok bude fungovať paralelne s doterajšími formami. „Prihlasovanie zostáva možné aj emailom, písomne alebo osobne pre drobných predajcov či remeselníkov. Predajcovia - právnické osoby, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, však budú povinní využívať e-formulár. Uvedomujeme si, že ide o zmenu, preto budeme predajcom nápomocní a tolerantní počas prechodného obdobia,“ vysvetlila vedúca referátu obchodu a cestovného ruchu mestského úradu Ivona Vojtášová.
Beňadiková upozornila, že zavedenie elektronického formulára neznamená automatické uzatváranie prihlášok po pevne stanovenom termíne priamo v systéme, mesto si aj naďalej zachováva flexibilitu pri posudzovaní prihlášok.
Elektronické prihlasovanie na trhy nie je novinkou len v Prievidzi. Podobné systémy už fungujú aj v iných slovenských mestách. „Elektronické formuláre využívajú samosprávy už niekoľko rokov. Ide teda o štandard, ktorý sa postupne rozširuje,“ doplnila Vojtášová.
Kompletné informácie vrátane manuálu k podaniu elektronickej žiadosti nájdu predajcovia na webe mesta.
